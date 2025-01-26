Екатеринбурженка вылетела с популярного беспощадного проекта. Фото

Екатеринбурженка Софья Никитина покинула проект «Титаны»

27 января 2025 в 13:26 Размер текста - 17 +

Софья Никитина расстроилась, что не смогла показать себя в полную силу на шоу Фото: фото предоставлено телеканалом ТНТ Абсолютная чемпионка России и Беларуси среди юниорок по парашютному спорту Софья Никитина покинула проект «Титаны». В первом выпуске, который появился в эфире 26 января, екатеринбурженке не удалось справиться с заданием от искусственного интеллекта. В первом испытании на выбывание спортсмены должны были крутить педали велосипеда. Было важно накрутить на сайкле наибольший километраж. Десятерых атлетов, которые показали худший результат, ждало выбывание из шоу. Одной из худших стала Софья Никитина. «Это очень обидно. Я пришла на шоу не только ради того, чтобы показать себя, но и для того, чтобы рассказать миру про парашютный спорт. Чтобы этот спорт мог быть наравне с олимпийскими видами спорта. Именно поэтому обидно вылетать в первой серии, так и не раскрывшись, не выполнив свою основную цель», — рассказала девушка после шоу, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. То самое испытание на сайкле Фото: фото предоставлено телеканалом ТНТ Также проект покинули бодибилдер Роман «Панда» Руднев, хоккеистка Анастасия Легкодух, акробатка и эквилибристка Анастасия Стрижанова, участница Олимпийских игр по прыжкам в воду Юлия Тимошинина, чемпионка России по чир спорту Надежда Волкова, художественная гимнастка Самира Мустафаева, бальница Марина Каташинская и скелетонистка Алина Тарарыченкова, чемпионка России, мира и Европы по пляжному футболу Виктория Силина. При этом на следующий этап вышли три других свердловчанина. Это мастер спорта по карате Марсель Мансуров, двенадцатикратный чемпион мира по бодибилдингу Александр Яшанькин и боец ММА, спортсмен клуба «Архангел Михаил» Николай Коваленко. Во втором сезоне «Титанов» участвует 111 человек. Им предстоит проверять себя на прочность, выполняя беспощадные задания от искусственного интеллекта. Спортсменам придется нырять в ледяную воду, тянуть 44-тонный канат, прыгать с пятиметровой башни без страховки и многое другое. Дошедший до финала получит 1 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Абсолютная чемпионка России и Беларуси среди юниорок по парашютному спорту Софья Никитина покинула проект «Титаны». В первом выпуске, который появился в эфире 26 января, екатеринбурженке не удалось справиться с заданием от искусственного интеллекта. В первом испытании на выбывание спортсмены должны были крутить педали велосипеда. Было важно накрутить на сайкле наибольший километраж. Десятерых атлетов, которые показали худший результат, ждало выбывание из шоу. Одной из худших стала Софья Никитина. «Это очень обидно. Я пришла на шоу не только ради того, чтобы показать себя, но и для того, чтобы рассказать миру про парашютный спорт. Чтобы этот спорт мог быть наравне с олимпийскими видами спорта. Именно поэтому обидно вылетать в первой серии, так и не раскрывшись, не выполнив свою основную цель», — рассказала девушка после шоу, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. Также проект покинули бодибилдер Роман «Панда» Руднев, хоккеистка Анастасия Легкодух, акробатка и эквилибристка Анастасия Стрижанова, участница Олимпийских игр по прыжкам в воду Юлия Тимошинина, чемпионка России по чир спорту Надежда Волкова, художественная гимнастка Самира Мустафаева, бальница Марина Каташинская и скелетонистка Алина Тарарыченкова, чемпионка России, мира и Европы по пляжному футболу Виктория Силина. При этом на следующий этап вышли три других свердловчанина. Это мастер спорта по карате Марсель Мансуров, двенадцатикратный чемпион мира по бодибилдингу Александр Яшанькин и боец ММА, спортсмен клуба «Архангел Михаил» Николай Коваленко. Во втором сезоне «Титанов» участвует 111 человек. Им предстоит проверять себя на прочность, выполняя беспощадные задания от искусственного интеллекта. Спортсменам придется нырять в ледяную воду, тянуть 44-тонный канат, прыгать с пятиметровой башни без страховки и многое другое. Дошедший до финала получит 1 млн рублей.