С 26 января на ТНТ стартует второй сезон шоу «Титаны», где сильные спортсмены получают задания от искусственного интеллекта и претендуют на приз в 10 млн рублей. Героев будет 111 человек, среди них оказались два участника из Екатеринбурга, поделились с URA.RU в пресс-службе.
Одним из претендентов на победу стал профессиональный боец ММА, спортсмен клубов «Урал — Западная Сибирь» и «Архангел Михаил» Николай Коваленко. Чемпион международного уровня планировал участвовать еще в первом сезоне шоу, но пришлось отказаться из-за важного боя за границей. «Я — универсальный спортсмен и всегда в форме. Я тренируюсь два раза в день по нескольким направлениям», — говорит Коваленко.
Вторым участником с Урала стал мастер спорта по карате, чемпион России, Европы и мира, основатель инклюзивного клуба боевых искусств Марсель Мансуров. Во время съемок шоу спортсмен должен был находиться в другой стране, но решил, что участие в «Титанах» все же важнее.
Мансуров уже придумал, куда потратить призовые 10 млн рублей в случае победы. «У меня в нескольких городах России, и сейчас в другой стране, планируется открытие инклюзивных клубов боевых искусств DOJO №1. Впервые я открыл его в Екатеринбурге, где он сейчас также продолжает работать. В спортивном клубе занимаются и обычные спортсмены. А также абсолютно бесплатно занимаются спортом особенные дети с ментальными и иными нарушениями. Поэтому я бы вложил выигрыш в развитие DOJO №1», — говорит участник.
В новом сезоне спортсмены будут нырять в ледяную воду, тянуть 44-тонный канат, прыгать с пятиметровой башни без страховки и многое другое. В прошлом сезоне участников было 99, которым также нужно было выполнять «беспощадные» задания от нейросети. Среди героев проекта также были уральцы: вице-чемпионка Свердловской области по бодибилдингу Светлана Медведева и обладатель кубка Европы по самбо Сергей Кузнецов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!