15 января 2025

Прыгнут с башни без страховки: боец ММА и чемпион мира из Екатеринбурга попали на шоу «Титаны». Фото

В шоу «Титаны» снялись боец ММА Коваленко и чемпион Мансуров из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участникам предстоит выполнять «беспощадные» задания от нейросети
Участникам предстоит выполнять «беспощадные» задания от нейросети Фото:

С 26 января на ТНТ стартует второй сезон шоу «Титаны», где сильные спортсмены получают задания от искусственного интеллекта и претендуют на приз в 10 млн рублей. Героев будет 111 человек, среди них оказались два участника из Екатеринбурга, поделились с URA.RU в пресс-службе.

Одним из претендентов на победу стал профессиональный боец ММА, спортсмен клубов «Урал — Западная Сибирь» и «Архангел Михаил» Николай Коваленко. Чемпион международного уровня планировал участвовать еще в первом сезоне шоу, но пришлось отказаться из-за важного боя за границей. «Я — универсальный спортсмен и всегда в форме. Я тренируюсь два раза в день по нескольким направлениям», — говорит Коваленко.

Вторым участником с Урала стал мастер спорта по карате, чемпион России, Европы и мира, основатель инклюзивного клуба боевых искусств Марсель Мансуров. Во время съемок шоу спортсмен должен был находиться в другой стране, но решил, что участие в «Титанах» все же важнее.

Мансуров уже придумал, куда потратить призовые 10 млн рублей в случае победы. «У меня в нескольких городах России, и сейчас в другой стране, планируется открытие инклюзивных клубов боевых искусств DOJO №1. Впервые я открыл его в Екатеринбурге, где он сейчас также продолжает работать. В спортивном клубе занимаются и обычные спортсмены. А также абсолютно бесплатно занимаются спортом особенные дети с ментальными и иными нарушениями. Поэтому я бы вложил выигрыш в развитие DOJO №1», — говорит участник.

В новом сезоне спортсмены будут нырять в ледяную воду, тянуть 44-тонный канат, прыгать с пятиметровой башни без страховки и многое другое. В прошлом сезоне участников было 99, которым также нужно было выполнять «беспощадные» задания от нейросети. Среди героев проекта также были уральцы: вице-чемпионка Свердловской области по бодибилдингу Светлана Медведева и обладатель кубка Европы по самбо Сергей Кузнецов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 26 января на ТНТ стартует второй сезон шоу «Титаны», где сильные спортсмены получают задания от искусственного интеллекта и претендуют на приз в 10 млн рублей. Героев будет 111 человек, среди них оказались два участника из Екатеринбурга, поделились с URA.RU в пресс-службе. Одним из претендентов на победу стал профессиональный боец ММА, спортсмен клубов «Урал — Западная Сибирь» и «Архангел Михаил» Николай Коваленко. Чемпион международного уровня планировал участвовать еще в первом сезоне шоу, но пришлось отказаться из-за важного боя за границей. «Я — универсальный спортсмен и всегда в форме. Я тренируюсь два раза в день по нескольким направлениям», — говорит Коваленко. Вторым участником с Урала стал мастер спорта по карате, чемпион России, Европы и мира, основатель инклюзивного клуба боевых искусств Марсель Мансуров. Во время съемок шоу спортсмен должен был находиться в другой стране, но решил, что участие в « Титанах» все же важнее. Мансуров уже придумал, куда потратить призовые 10 млн рублей в случае победы. «У меня в нескольких городах России, и сейчас в другой стране, планируется открытие инклюзивных клубов боевых искусств DOJO №1. Впервые я открыл его в Екатеринбурге, где он сейчас также продолжает работать. В спортивном клубе занимаются и обычные спортсмены. А также абсолютно бесплатно занимаются спортом особенные дети с ментальными и иными нарушениями. Поэтому я бы вложил выигрыш в развитие DOJO №1», — говорит участник. В новом сезоне спортсмены будут нырять в ледяную воду, тянуть 44-тонный канат, прыгать с пятиметровой башни без страховки и многое другое. В прошлом сезоне участников было 99, которым также нужно было выполнять « беспощадные» задания от нейросети. Среди героев проекта также были уральцы: вице-чемпионка Свердловской области по бодибилдингу Светлана Медведева и обладатель кубка Европы по самбо Сергей Кузнецов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...