Пермский прокурор назначен на руководящую должность в ЛНР

Возглавлявший прокуратуру Индустриального района Перми Роман Владимиров назначен прокурором Лисичанска в ЛНР. Об этом URA.RU рассказали источники в силовой среде. Указ был подписан 24 января.
«Владимиров сам просился в новые регионы. Он прямо ярый патриот. Очень порядочный человек, примерный семьянин при этом. Институт прокуратуры окончил с красным дипломом», — говорят инсайдеры. По их данным рокировка готовилась с осени 2024 года.
Роман Владимиров работает в органах прокуратуры с 2001 года. В разные годы он занимал должности заместителя прокурора в Краснокамске, руководителя прокуратуры Кудымкара, начальника управления по надзору за следствием дознанием в прокуратуре Пермского края.
Пока место Владимирова в Индустриальном районе занял его заместитель Алексей Шишигин. Источники URA.RU говорят, что основным претендентом на пост является начальник прокуратуры Кудымкара Дамир Гайфулин. URA.RU направило запрос в пресс-службу прокуратуры Прикамья, на момент публикации ответ не был получен.
Владимиров — второй пермский прокурор, перешедший на работу в новые регионы. Два года назад руководителем прокуратуры центрального района Донецка стал экс-начальник надзорного ведомства Губахи Василий Юдин.
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