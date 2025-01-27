Песков заявил, что выборы в Белоруссии были легитимными

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Дмитрий Песков положительно оценил выборы в Белоруссии
Дмитрий Песков положительно оценил выборы в Белоруссии Фото:

Прошедшие выборы в Белоруссии, на которых больше 80% голосов избирателей получил глава республики Александр Лукашенко, были абсолютно легитимными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы, с более чем убедительной победой действующего главы государства», — поделился Дмитрий Песков с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. 

Песков также прокомментировал западную реакцию. По его словам, она была предсказуемой. 

Вчера белорусы выбирали президента. Всего было пять кандидатов. Однако Лукашенко набрал больше всего голосов. Вторым по популярности ответом в бюллетенях был вариант «против всех». ЦИК страны планирует подвести все итоги в феврале.  

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Прошедшие выборы в Белоруссии, на которых больше 80% голосов избирателей получил глава республики Александр Лукашенко, были абсолютно легитимными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы, с более чем убедительной победой действующего главы государства», — поделился Дмитрий Песков с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.  Песков также прокомментировал западную реакцию. По его словам, она была предсказуемой.  Вчера белорусы выбирали президента. Всего было пять кандидатов. Однако Лукашенко набрал больше всего голосов. Вторым по популярности ответом в бюллетенях был вариант «против всех». ЦИК страны планирует подвести все итоги в феврале.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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