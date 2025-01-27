Кремль не стал вмешиваться в конфликт Хинштейна и Карнаушко за оценку ущерба от атак ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что вопрос о взыскании и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексея Карнаушко находится в компетенции региональных властей. Он подчеркнул, что врио губернатора Александр Хинштейн использует свои права.
«Конечно, это прерогатива руководителя региона. И он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла. Он отметил, что вопросы управления и ответственности на местах должны решаться на уровне региональных властей.
Ранее Александр Хинштейн принял решение о взыскании с Алексея Карнаушко. Это решение было вызвано его заявлением о размере ущерба, нанесенного приграничной области. Карнаушко сообщил, что по оценкам федеральных министерств, ущерб, причиненный Курской области в результате действий ВСУ, оценивается в приблизительно 750 миллиардов рублей. Врио губернатора региона заявил, что давать такие оценки слишком рано.
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