26 января 2025
25 января 2025

Власти ХМАО оценили готовность строительства моста через Обь

Новый мост через Обь в Сургуте готов на 65%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый мост через Обь готов на 65%
Новый мост через Обь готов на 65% Фото:

Новый мост через реку Обь в Сургуте готов на 65%. Завершить работы планируется до конца года, сообщил Стройкомплекс ХМАО в своем telegram-канале.

«На строительстве моста заняты более 690 специалистов и свыше 100 единиц техники. Общая строительная готовность объекта 65,75%. С учетом опережающих темпов строительства в планах завершить работы до конца 2025 года», — говорится в сообщении.

Кроме возведения самого моста, строители уже обустраивают и подъездные пути. Уложено щебеночное основание и нижние слои асфальта на основной трассе и на транспортных развязках.

Ранее URA.RU рассказывало, что правительство России предоставило властям ХМАО субсидию в размере пяти миллиардов рублей на строительство моста через реку Обь в Сургуте. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый мост через реку Обь в Сургуте готов на 65%. Завершить работы планируется до конца года, сообщил Стройкомплекс ХМАО в своем telegram-канале. «На строительстве моста заняты более 690 специалистов и свыше 100 единиц техники. Общая строительная готовность объекта 65,75%. С учетом опережающих темпов строительства в планах завершить работы до конца 2025 года», — говорится в сообщении. Кроме возведения самого моста, строители уже обустраивают и подъездные пути. Уложено щебеночное основание и нижние слои асфальта на основной трассе и на транспортных развязках. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство России предоставило властям ХМАО субсидию в размере пяти миллиардов рублей на строительство моста через реку Обь в Сургуте. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...