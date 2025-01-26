Власти ХМАО оценили готовность строительства моста через Обь

Новый мост через реку Обь в Сургуте готов на 65%. Завершить работы планируется до конца года, сообщил Стройкомплекс ХМАО в своем telegram-канале.
«На строительстве моста заняты более 690 специалистов и свыше 100 единиц техники. Общая строительная готовность объекта 65,75%. С учетом опережающих темпов строительства в планах завершить работы до конца 2025 года», — говорится в сообщении.
Кроме возведения самого моста, строители уже обустраивают и подъездные пути. Уложено щебеночное основание и нижние слои асфальта на основной трассе и на транспортных развязках.
Ранее URA.RU рассказывало, что правительство России предоставило властям ХМАО субсидию в размере пяти миллиардов рублей на строительство моста через реку Обь в Сургуте. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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