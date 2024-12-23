23 декабря 2024

Мишустин выделил ХМАО миллиарды рублей на строительство моста через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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До конца года на строительство моста будет выделено 5 млрд рублей
До конца года на строительство моста будет выделено 5 млрд рублей Фото:

Правительство России предоставило властям ХМАО субсидию в размере пяти миллиардов рублей на строительство моста через реку Обь в Сургуте. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выделить 5 000 000 тысяч рублей бюджету Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на приведение в нормативное состояние объекта „Мостовой переход через реку Обь в городе Сургут“», — гласит документ, опубликованный на портале правовой информации. Соглашение с властями ХМАО о финансировании будет подписано не позднее 30 декабря текущего года.

Благодаря выделенным средствам, должна быть достигнута готовность объекта в объеме не менее 59%. Правительство России ждет доклад о целевом и эффективном расходовании средств не позднее 1 февраля 2025 года.

Правительство России до конца 2024 года выделит свыше 46 миллиардов рублей из резервного фонда на строительство и ремонт дорог. Планируется привести в порядок 418 километров федеральных трасс.

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Правительство России предоставило властям ХМАО субсидию в размере пяти миллиардов рублей на строительство моста через реку Обь в Сургуте. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Выделить 5 000 000 тысяч рублей бюджету Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на приведение в нормативное состояние объекта „Мостовой переход через реку Обь в городе Сургут“», — гласит документ, опубликованный на портале правовой информации. Соглашение с властями ХМАО о финансировании будет подписано не позднее 30 декабря текущего года. Благодаря выделенным средствам, должна быть достигнута готовность объекта в объеме не менее 59%. Правительство России ждет доклад о целевом и эффективном расходовании средств не позднее 1 февраля 2025 года. Правительство России до конца 2024 года выделит свыше 46 миллиардов рублей из резервного фонда на строительство и ремонт дорог. Планируется привести в порядок 418 километров федеральных трасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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