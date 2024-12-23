Мишустин выделил ХМАО миллиарды рублей на строительство моста через Обь

Правительство России предоставило властям ХМАО субсидию в размере пяти миллиардов рублей на строительство моста через реку Обь в Сургуте. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Выделить 5 000 000 тысяч рублей бюджету Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на приведение в нормативное состояние объекта „Мостовой переход через реку Обь в городе Сургут“», — гласит документ, опубликованный на портале правовой информации. Соглашение с властями ХМАО о финансировании будет подписано не позднее 30 декабря текущего года.
Благодаря выделенным средствам, должна быть достигнута готовность объекта в объеме не менее 59%. Правительство России ждет доклад о целевом и эффективном расходовании средств не позднее 1 февраля 2025 года.
Правительство России до конца 2024 года выделит свыше 46 миллиардов рублей из резервного фонда на строительство и ремонт дорог. Планируется привести в порядок 418 километров федеральных трасс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!