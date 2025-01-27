Курс доллара резко понизился впервые за 3 месяца

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Доллар упал до отметки 96,7 рублей
Доллар упал до отметки 96,7 рублей Фото:
новость из сюжета
Рубль стремительно падает

Курс доллара упал ниже 97 рублей на международном валютном рынке. Об этом свидетельствуют данные с сайта мониторинга фондовых рынков.

Доллар упал до отметки 96,7 рублей. Это следует с данным сайта Investing.com. Это первое понижение курса доллара за три месяца. 

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Курс доллара упал ниже 97 рублей на международном валютном рынке. Об этом свидетельствуют данные с сайта мониторинга фондовых рынков. Доллар упал до отметки 96,7 рублей. Это следует с данным сайта Investing.com. Это первое понижение курса доллара за три месяца. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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