Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встал на защиту песни «Сигма бой»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Леонид Слуцкий готов защитить популярный хит «Сигма бой»
Леонид Слуцкий готов защитить популярный хит «Сигма бой» Фото:

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил в защиту песни «Сигма бой», которую недавно критически оценила представитель социально-либеральной партии Volt в Германии Нэла Риль. По ее мнению, трек пропагандирует «российские идеи».

«Наши и здесь наступают, круша порочные устои ЛГБТ-фашизма (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено)», — сказал Слуцкий в беседе с РИА Новости. Политик также упомянул, что планирует обратиться в международные организации по защите прав детей.

Слуцкий выразил намерение проработать высказывания «европейских псевдоборцов за свободу слова», к которым относит и критику со стороны Риль. Он также подчеркнул значимость мягкой силы российской культуры.

Ранее немецкий политик Нела Риль предложила запретить песню «Сигма бой», которую исполняют 12-летняя Анна-Мария Янковская и 11-летняя Света Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева). По словам Риль, Россия якобы использует этот музыкальный трек для усиления своего влияния в культурной сфере Европы. В чем смысл песни «Сигма бой» и как к ней относятся в России — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил в защиту песни «Сигма бой», которую недавно критически оценила представитель социально-либеральной партии Volt в Германии Нэла Риль. По ее мнению, трек пропагандирует «российские идеи». «Наши и здесь наступают, круша порочные устои ЛГБТ-фашизма (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено)», — сказал Слуцкий в беседе с РИА Новости. Политик также упомянул, что планирует обратиться в международные организации по защите прав детей. Слуцкий выразил намерение проработать высказывания «европейских псевдоборцов за свободу слова», к которым относит и критику со стороны Риль. Он также подчеркнул значимость мягкой силы российской культуры. Ранее немецкий политик Нела Риль предложила запретить песню «Сигма бой», которую исполняют 12-летняя Анна-Мария Янковская и 11-летняя Света Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева). По словам Риль, Россия якобы использует этот музыкальный трек для усиления своего влияния в культурной сфере Европы. В чем смысл песни «Сигма бой» и как к ней относятся в России — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...