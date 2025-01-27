Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встал на защиту песни «Сигма бой»

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил в защиту песни «Сигма бой», которую недавно критически оценила представитель социально-либеральной партии Volt в Германии Нэла Риль. По ее мнению, трек пропагандирует «российские идеи».
«Наши и здесь наступают, круша порочные устои ЛГБТ-фашизма (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено)», — сказал Слуцкий в беседе с РИА Новости. Политик также упомянул, что планирует обратиться в международные организации по защите прав детей.
Слуцкий выразил намерение проработать высказывания «европейских псевдоборцов за свободу слова», к которым относит и критику со стороны Риль. Он также подчеркнул значимость мягкой силы российской культуры.
Ранее немецкий политик Нела Риль предложила запретить песню «Сигма бой», которую исполняют 12-летняя Анна-Мария Янковская и 11-летняя Света Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева). По словам Риль, Россия якобы использует этот музыкальный трек для усиления своего влияния в культурной сфере Европы. В чем смысл песни «Сигма бой» и как к ней относятся в России — в материале URA.RU.
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