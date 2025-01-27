Россияне потребовали запретить чиновникам отдыхать за границей во время СВО

Большинство опрошенных россиян (70%) поддерживают идею закона о запрете на выезд за границу российских чиновников во время СВО. Это следует из опроса среди читателей российского новостного ресурса.
«Большинство участников исследования (70%) согласны с этой идеей [запретить чиновникам выезд за границу во время СВО], против выступили лишь 10% опрошенных», — говорится в результатах опроса среди аудитории «Новости Mail», его данные передает «Газета.ru». 19% респондентов отметили, что такие ограничения должны быть введены на отдых в недружественных странах. Еще 1% затруднились с ответом. Подчеркивается, что в опросе принимали участие более 40 тысяч российских пользователей из более чем 50 регионов РФ.
Это исследование было проведено на фоне замечания врио губернатора Курской области Александра Хинштейна в адрес местной чиновницы, врио областного министра по охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял. Замечание было высказано в связи с поездкой последней в Индию на отдых.
Отмечается, что 86% респондентов проголосовали за ограничения на владение недвижимостью за границей для российских чиновников. При этом 80% отметили, что хотели бы ограничений для госслужащих и их детей на учебу за рубежом.
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