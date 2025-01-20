Хинштейн возмутился отпуском за границей курской чиновницы. Видео

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Хинштейн заявил, что выезжать за границу во время военных действий в регионе неуместно для чиновников
Хинштейн заявил, что выезжать за границу во время военных действий в регионе неуместно для чиновников Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прилюдно пристыдил врио министра объектов культурного наследия Ирину Мусьял за отпуск в Индии. На совещании он спросил ее местонахождение и не получил точного ответа, лишь узнал об ее недельном отпуске.

«Правда ли, что Ирина Мусьял находится на отдыхе за пределами Российской Федерации?», — поинтересовался Хинштейн на заседании. Его слова приводит издание «Курские новости». Информацию подтвердил врио руководителя администрации Александр Крылов. 

Глава Курской области выразил надежду, что Мусьял находится в Индии для изучения охраны объектов культурного наследия. Он отметил, что формально ей не требуется согласование выезда за границу, однако в текущей ситуации уведомление об этом считается необходимым.

Хинштейн подчеркнул, что правительство работает в регионе, где развернулись боевые действия, и указал на неуместность отдыха за границей, учитывая тяжелое положение людей на освобожденных территориях и изменения, произошедшие с началом специальной военной операции. Он также добавил, что закон не позволяет ему ограничивать выезд должностных лиц, но считает его неуместным в нынешнее время.

Два года назад произошел похожий случай в регионе. Депутат областной думы Максим Васильев опубликовал видео, где он отдыхает во время роскошных новогодних каникул в Мексике, что вызвало критику со стороны его коллег, жителей региона и представителей СМИ. В ответ на это он присоединился к волонтерам спецоперации, передает telegram-канал «Площадь».

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прилюдно пристыдил врио министра объектов культурного наследия Ирину Мусьял за отпуск в Индии. На совещании он спросил ее местонахождение и не получил точного ответа, лишь узнал об ее недельном отпуске. «Правда ли, что Ирина Мусьял находится на отдыхе за пределами Российской Федерации?», — поинтересовался Хинштейн на заседании. Его слова приводит издание «Курские новости». Информацию подтвердил врио руководителя администрации Александр Крылов.  Глава Курской области выразил надежду, что Мусьял находится в Индии для изучения охраны объектов культурного наследия. Он отметил, что формально ей не требуется согласование выезда за границу, однако в текущей ситуации уведомление об этом считается необходимым. Хинштейн подчеркнул, что правительство работает в регионе, где развернулись боевые действия, и указал на неуместность отдыха за границей, учитывая тяжелое положение людей на освобожденных территориях и изменения, произошедшие с началом специальной военной операции. Он также добавил, что закон не позволяет ему ограничивать выезд должностных лиц, но считает его неуместным в нынешнее время. Два года назад произошел похожий случай в регионе. Депутат областной думы Максим Васильев опубликовал видео, где он отдыхает во время роскошных новогодних каникул в Мексике, что вызвало критику со стороны его коллег, жителей региона и представителей СМИ. В ответ на это он присоединился к волонтерам спецоперации, передает telegram-канал «Площадь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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