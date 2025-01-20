Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прилюдно пристыдил врио министра объектов культурного наследия Ирину Мусьял за отпуск в Индии. На совещании он спросил ее местонахождение и не получил точного ответа, лишь узнал об ее недельном отпуске.
«Правда ли, что Ирина Мусьял находится на отдыхе за пределами Российской Федерации?», — поинтересовался Хинштейн на заседании. Его слова приводит издание «Курские новости». Информацию подтвердил врио руководителя администрации Александр Крылов.
Глава Курской области выразил надежду, что Мусьял находится в Индии для изучения охраны объектов культурного наследия. Он отметил, что формально ей не требуется согласование выезда за границу, однако в текущей ситуации уведомление об этом считается необходимым.
Хинштейн подчеркнул, что правительство работает в регионе, где развернулись боевые действия, и указал на неуместность отдыха за границей, учитывая тяжелое положение людей на освобожденных территориях и изменения, произошедшие с началом специальной военной операции. Он также добавил, что закон не позволяет ему ограничивать выезд должностных лиц, но считает его неуместным в нынешнее время.
Два года назад произошел похожий случай в регионе. Депутат областной думы Максим Васильев опубликовал видео, где он отдыхает во время роскошных новогодних каникул в Мексике, что вызвало критику со стороны его коллег, жителей региона и представителей СМИ. В ответ на это он присоединился к волонтерам спецоперации, передает telegram-канал «Площадь».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.