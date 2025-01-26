Расселенный дом загорелся в Лянторе
В третьем микрорайоне Лянтора (ХМАО) загорелся расселенный многоквартирный дом. Пожарные уже ликвидировали возгорание, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Загорелся расселенный дом. Пострадавших при пожаре нет, возгорание ликвидировано», — сообщили агентству в ведомстве. Дознаватели выясняют причину пожара.
Ранее агентство писало, что в Лянторе произошел пожар в двухэтажном здании. Спасатели эвакуировали восемь человек, один из которых пострадал от угарного газа. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!