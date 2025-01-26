26 января 2025
25 января 2025

В ХМАО загорелся дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Расселенный дом загорелся в Лянторе
Расселенный дом загорелся в Лянторе Фото:

В третьем микрорайоне Лянтора (ХМАО) загорелся расселенный многоквартирный дом. Пожарные уже ликвидировали возгорание, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Загорелся расселенный дом. Пострадавших при пожаре нет, возгорание ликвидировано», — сообщили агентству в ведомстве. Дознаватели выясняют причину пожара.

Ранее агентство писало, что в Лянторе произошел пожар в двухэтажном здании. Спасатели эвакуировали восемь человек, один из которых пострадал от угарного газа. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль.

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В третьем микрорайоне Лянтора (ХМАО) загорелся расселенный многоквартирный дом. Пожарные уже ликвидировали возгорание, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Загорелся расселенный дом. Пострадавших при пожаре нет, возгорание ликвидировано», — сообщили агентству в ведомстве. Дознаватели выясняют причину пожара. Ранее агентство писало, что в Лянторе произошел пожар в двухэтажном здании. Спасатели эвакуировали восемь человек, один из которых пострадал от угарного газа. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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