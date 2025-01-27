Суд продлил арест газовикам, задержанным после взрыва дома в Нижнем Тагиле

27 января 2025 в 18:21 Размер текста - 17 +

Приговор не вступил в законную силу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест мастеру Максиму Гривскому и слесарям «Газекс» Александру Алимову и Александре Ерыкиной, которых задержали в начале августа после обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Им вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности», рассказали в пресс-службе инстанции. «Постановлением суда содержания под домашним арестом, в отношении обвиняемых в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, продлен до 1 мая 2025 года включительно», — говорится в сообщении. С ходатайством выступило следствие. Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа в результате взрыва бытового газа. Арестованные газовики — последние, кто проверял пятиэтажку. Тогда они не выявили неисправностей в работе газового оборудования, считают в СК. Свою вину отрицают все трое. В результате ЧП погибли 11 человек. Изначально силовики настаивали, чтобы фигурантов дела заключили под стражу. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест мастеру Максиму Гривскому и слесарям «Газекс» Александру Алимову и Александре Ерыкиной, которых задержали в начале августа после обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Им вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности», рассказали в пресс-службе инстанции. «Постановлением суда содержания под домашним арестом, в отношении обвиняемых в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, продлен до 1 мая 2025 года включительно», — говорится в сообщении. С ходатайством выступило следствие. Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа в результате взрыва бытового газа. Арестованные газовики — последние, кто проверял пятиэтажку. Тогда они не выявили неисправностей в работе газового оборудования, считают в СК. Свою вину отрицают все трое. В результате ЧП погибли 11 человек. Изначально силовики настаивали, чтобы фигурантов дела заключили под стражу. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.