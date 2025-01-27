Суд продлил арест газовикам, задержанным после взрыва дома в Нижнем Тагиле

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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, уголовное дело, приговор, арест, судья, суд, мера пресечения
Приговор не вступил в законную силу (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест мастеру Максиму Гривскому и слесарям «Газекс» Александру Алимову и Александре Ерыкиной, которых задержали в начале августа после обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Им вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности», рассказали в пресс-службе инстанции.

«Постановлением суда содержания под домашним арестом, в отношении обвиняемых в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, продлен до 1 мая 2025 года включительно», — говорится в сообщении. С ходатайством выступило следствие.

Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа в результате взрыва бытового газа. Арестованные газовики — последние, кто проверял пятиэтажку. Тогда они не выявили неисправностей в работе газового оборудования, считают в СК. Свою вину отрицают все трое. В результате ЧП погибли 11 человек. Изначально силовики настаивали, чтобы фигурантов дела заключили под стражу. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест мастеру Максиму Гривскому и слесарям «Газекс» Александру Алимову и Александре Ерыкиной, которых задержали в начале августа после обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Им вменяют статью 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности», рассказали в пресс-службе инстанции. «Постановлением суда содержания под домашним арестом, в отношении обвиняемых в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, продлен до 1 мая 2025 года включительно», — говорится в сообщении. С ходатайством выступило следствие. Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа в результате взрыва бытового газа. Арестованные газовики — последние, кто проверял пятиэтажку. Тогда они не выявили неисправностей в работе газового оборудования, считают в СК. Свою вину отрицают все трое. В результате ЧП погибли 11 человек. Изначально силовики настаивали, чтобы фигурантов дела заключили под стражу. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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