Президент России Владимир Путин в честь годовщины освобождения Ленинграда посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к могиле своего брата, погибшего во время блокады. Там он также поприветствовал жителей Петербурга, сообщают журналисты кремлевского пула.
«Путин поприветствовал петербуржцев. И петербуржцы поприветствовали Путина», — написали в telegram-канале RIA_Kremlinpool.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в торжествах, посвященных 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Одним из ключевых событий мероприятия стало торжественное возложение цветов у памятника «Рубежный камень», расположенного на территории военно-исторического комплекса «Невский пятачок».
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