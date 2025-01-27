Путин поприветствовал петербуржцев. Видео

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Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище
Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище Фото:

Президент России Владимир Путин в честь годовщины освобождения Ленинграда посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к могиле своего брата, погибшего во время блокады. Там он также поприветствовал жителей Петербурга, сообщают журналисты кремлевского пула.

«Путин поприветствовал петербуржцев. И петербуржцы поприветствовали Путина», — написали в telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в торжествах, посвященных 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Одним из ключевых событий мероприятия стало торжественное возложение цветов у памятника «Рубежный камень», расположенного на территории военно-исторического комплекса «Невский пятачок».

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Президент России Владимир Путин в честь годовщины освобождения Ленинграда посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к могиле своего брата, погибшего во время блокады. Там он также поприветствовал жителей Петербурга, сообщают журналисты кремлевского пула. «Путин поприветствовал петербуржцев. И петербуржцы поприветствовали Путина», — написали в telegram-канале RIA_Kremlinpool. Ранее президент России Владимир Путин принял участие в торжествах, посвященных 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Одним из ключевых событий мероприятия стало торжественное возложение цветов у памятника «Рубежный камень», расположенного на территории военно-исторического комплекса «Невский пятачок».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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