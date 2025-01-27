Мэр в ХМАО запретил запускать салюты и разводить костры

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин объявил особый противопожарный режим. С 27 января по 16 февраля 2025 года будут действовать строгие правила безопасности: жителям нельзя запускать фейерверки в помещениях и разводить костры.
«На территории Нижневартовского района, включая границы населённых пунктов, с 27 января 2025 года по 16 февраля 2025 года вводится особый противопожарный режим. Постановление было подписано главой района Борисом Саломатиным и главами поселений. Документами устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий внутри помещений и применение источников открытого огня», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района.
В этот период специалисты будут проводить рейды в поселках и садовых товариществах. Они проверят, как люди используют отопительные приборы, в порядке ли электропроводка, обеспечен ли доступ к пожарным гидрантам. Особое внимание уделят загроможденным проездам — их нужно держать свободными для экстренных служб.
Ранее URA.RU писало, власти Нижневартовского района ХМАО обратились к предпринимателям с просьбой ограничить торговые надбавки на товары первой необходимости. В этот список вошли мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб, рис, гречка, соль и подсолнечное масло.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!