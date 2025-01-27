Мэр в ХМАО запретил запускать салюты и разводить костры

Глава Нижневартовского района ХМАО объявил особый противопожарный режим
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жителям Нижневартовского района ХМАО запретили запускать салюты и разводить костры
Жителям Нижневартовского района ХМАО запретили запускать салюты и разводить костры Фото:

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин объявил особый противопожарный режим. С 27 января по 16 февраля 2025 года будут действовать строгие правила безопасности: жителям нельзя запускать фейерверки в помещениях и разводить костры.

«На территории Нижневартовского района, включая границы населённых пунктов, с 27 января 2025 года по 16 февраля 2025 года вводится особый противопожарный режим. Постановление было подписано главой района Борисом Саломатиным и главами поселений. Документами устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий внутри помещений и применение источников открытого огня», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района.

В этот период специалисты будут проводить рейды в поселках и садовых товариществах. Они проверят, как люди используют отопительные приборы, в порядке ли электропроводка, обеспечен ли доступ к пожарным гидрантам. Особое внимание уделят загроможденным проездам — их нужно держать свободными для экстренных служб.

Ранее URA.RU писало, власти Нижневартовского района ХМАО обратились к предпринимателям с просьбой ограничить торговые надбавки на товары первой необходимости. В этот список вошли мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб, рис, гречка, соль и подсолнечное масло.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин объявил особый противопожарный режим. С 27 января по 16 февраля 2025 года будут действовать строгие правила безопасности: жителям нельзя запускать фейерверки в помещениях и разводить костры. «На территории Нижневартовского района, включая границы населённых пунктов, с 27 января 2025 года по 16 февраля 2025 года вводится особый противопожарный режим. Постановление было подписано главой района Борисом Саломатиным и главами поселений. Документами устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий внутри помещений и применение источников открытого огня», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. В этот период специалисты будут проводить рейды в поселках и садовых товариществах. Они проверят, как люди используют отопительные приборы, в порядке ли электропроводка, обеспечен ли доступ к пожарным гидрантам. Особое внимание уделят загроможденным проездам — их нужно держать свободными для экстренных служб. Ранее URA.RU писало, власти Нижневартовского района ХМАО обратились к предпринимателям с просьбой ограничить торговые надбавки на товары первой необходимости. В этот список вошли мясо птицы, яйца, сахар, мука, хлеб, рис, гречка, соль и подсолнечное масло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...