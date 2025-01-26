Губернатор ХМАО сменил главу ветслужбы после жалоб югорчан

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании правительства объявил о назначении руководителем ветеринарной службы автономного округа Сергея Музафина. Инсайд URA.RU подтвердился — проработавшая два года в статусе исполняющего обязанности Дина Кузьмина, на которую югорчане массово жаловались профильному вице-губернатору Наталье Огородниковой, так и не смогла избавиться от приставки «врио».
«С завтрашнего дня Сергей Раильевич приступит к исполнению обязанностей. Трудовой путь он начинал с ветеринарного врача, имеет профильное образование. Назначение на новую должность требует согласования с Министерством сельского хозяйства РФ, которое было получено. Желаю вам, Сергей Раильевич, удачи на новой должности, успехов в выполнении задач, поставленных нашему региону правительством России», — цитирует губернатора сайт правительства Югры.
Музафин родился в 1976 году в Омской области. Окончил Омский государственный аграрный университет в 2000 году, в 2020-м получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция». В Югре работает с 2003 года, начинал в Ханты-Мансийской районной станции по борьбе с болезнями животных рядовым ветврачом. До 2022 года работал в Россельхознадзоре по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. С 2022-го был первым заместителем руководителя окружной ветслужбы.
Ранее URA.RU сообщало о планируемой замене главы ветслужбы ХМАО. Инсайд агентства подтвердился.
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