26 января 2025

Губернатор ХМАО сменил главу ветслужбы после жалоб югорчан

Новым руководителем ветслужбы ХМАО стал Музафин, которого согласовал Минсельхоз
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО назначен новый глава ветслужбы
В ХМАО назначен новый глава ветслужбы Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании правительства объявил о назначении руководителем ветеринарной службы автономного округа Сергея Музафина. Инсайд URA.RU подтвердился — проработавшая два года в статусе исполняющего обязанности Дина Кузьмина, на которую югорчане массово жаловались профильному вице-губернатору Наталье Огородниковой, так и не смогла избавиться от приставки «врио».

«С завтрашнего дня Сергей Раильевич приступит к исполнению обязанностей. Трудовой путь он начинал с ветеринарного врача, имеет профильное образование. Назначение на новую должность требует согласования с Министерством сельского хозяйства РФ, которое было получено. Желаю вам, Сергей Раильевич, удачи на новой должности, успехов в выполнении задач, поставленных нашему региону правительством России», — цитирует губернатора сайт правительства Югры.

Музафин родился в 1976 году в Омской области. Окончил Омский государственный аграрный университет в 2000 году, в 2020-м получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция». В Югре работает с 2003 года, начинал в Ханты-Мансийской районной станции по борьбе с болезнями животных рядовым ветврачом. До 2022 года работал в Россельхознадзоре по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. С 2022-го был первым заместителем руководителя окружной ветслужбы.

Ранее URA.RU сообщало о планируемой замене главы ветслужбы ХМАО. Инсайд агентства подтвердился.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании правительства объявил о назначении руководителем ветеринарной службы автономного округа Сергея Музафина. Инсайд URA.RU подтвердился — проработавшая два года в статусе исполняющего обязанности Дина Кузьмина, на которую югорчане массово жаловались профильному вице-губернатору Наталье Огородниковой, так и не смогла избавиться от приставки «врио». «С завтрашнего дня Сергей Раильевич приступит к исполнению обязанностей. Трудовой путь он начинал с ветеринарного врача, имеет профильное образование. Назначение на новую должность требует согласования с Министерством сельского хозяйства РФ, которое было получено. Желаю вам, Сергей Раильевич, удачи на новой должности, успехов в выполнении задач, поставленных нашему региону правительством России», — цитирует губернатора сайт правительства Югры. Музафин родился в 1976 году в Омской области. Окончил Омский государственный аграрный университет в 2000 году, в 2020-м получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция». В Югре работает с 2003 года, начинал в Ханты-Мансийской районной станции по борьбе с болезнями животных рядовым ветврачом. До 2022 года работал в Россельхознадзоре по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. С 2022-го был первым заместителем руководителя окружной ветслужбы. Ранее URA.RU сообщало о планируемой замене главы ветслужбы ХМАО. Инсайд агентства подтвердился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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