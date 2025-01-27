В Тюмени появятся пять новых автобусных маршрутов

В Тюмени запустят пять новых маршрутов общественного транспорта, где пассажиров будут возить автобусы большого класса. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.
«Запланировано открытие новых маршрутов, охватывающих районы с активной застройкой и высокой потребностью в общественном транспорте. Среди них: ЖК „Ново-Патрушево“ — ТЦ „Сити Молл“, ул. Т. Чаркова — Центральный рынок, ул. Восточная — ул. Высотная, ЖК „Гранд Квартал“ — пос. ММС, ул. Созидателей — магазин „Океан“. На этих направлениях планируется задействовать более 40 автобусов большого класса», — написал мэр.
Кроме того, уже увеличено число автобусов большого и особо большого класса на маршрутах № 1к, 2, 8, 16, 17, 22, 25, 30, 54, 55, 70. Также по два автобуса добавлено на маршрутах № 21, 37, 79.
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