Скончался водитель грузовика, погубивший семью в ДТП на Тюменском тракте

Виновник жуткой аварии на 267-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, в которой погибла целая семья, скончался в больнице. Таким образом количество жертв в ДТП увеличилось до пяти человек, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Водитель грузовика скончался, несмотря на усилия, предпринимаемые медиками», — сказал полковник Горелых. Мужчине было 46-лет, родом он из Кургана. В момент столкновения он был не пристегнут.
Авария случилась 17 августа возле поселка Тугулым (Свердловская область). Дальнобойщик не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Chery. В результате ДТП погибли 39-летняя женщина-водитель, ее ровесник-супруг и родители, оба 62 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.