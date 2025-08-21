Скончался водитель грузовика, погубивший семью в ДТП на Тюменском тракте

Виновник жуткой аварии на 267-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, в которой погибла целая семья, скончался в больнице. Таким образом количество жертв в ДТП увеличилось до пяти человек, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Водитель грузовика скончался, несмотря на усилия, предпринимаемые медиками», — сказал полковник Горелых. Мужчине было 46-лет, родом он из Кургана. В момент столкновения он был не пристегнут.

Авария случилась 17 августа возле поселка Тугулым (Свердловская область). Дальнобойщик не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Chery. В результате ДТП погибли 39-летняя женщина-водитель, ее ровесник-супруг и родители, оба 62 лет.

