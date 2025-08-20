В Тюмени презентовали проект первого в городе стрит-ритейл парка «Рыба-пила» — небольшого коммерческого пространства для местного бизнеса. Его строит первая в России компания редевелопмента «Колесник», знакомая горожанам по зданиям «Конюшни», «Пещеры», «Мангазеи». В интервью для URA.RU ее основатель и глава Ассоциации редевелоперов России Сергей Колесник рассказал, почему в Тюмени не выживут креативные проекты московского масштаба, что портит город и нужен ли нам свой Сити.
Сергей, вы как основоположник редевелопмента (реновация коммерческой недвижимости — прим.ред.) в России наверняка можете точно оценить положение Тюмени в плане развития коммерческих и общественных пространств: мы впереди планеты всей или отстали от крупных городов?
Если говорить именно про креатив, то у нас нет огромных интересных кластеров. В Москве мы видим большие рынки, фуд-моллы и места общего пользования, но я не уверен, что подобное выживет в региональных городах, здесь нам не надо конкурировать со столицей. У нас бывает что-то хорошее и местячковое, а для чего-то глобального просто трафика не хватит. Это большой риск — создавать огромные пространства, потому что, скорее всего, они будут плохо окупаться. Нам есть что показать на уровне региона, важно самим создавать тренды, чтобы про нас говорили. И мы это умеем.
Например?
Мне нравится наша новая Первомайская, самое главное преобразование города и локация №1 сейчас. Второе — район Речпорта («Брусника»). Третий проект — «Кипрея». К слову, загородное строительство у нас оставляет желать лучшего: это все разношерстно и максимально безвкусно. А «Кипрея» Владимира Шевчика — один из стильных проектов крупного загородного девелопмента.
А еще у нас готовится открытие комплекса Si Hall на месте дома быта «Сибирь». Здесь Тюмень поставит себе галочку в плане крупных проектов с интересным наполнением.
Да, «Сибирь» давно просилась под реновацию. А какие еще здания нужно срочно «перекроить»?
Дам коллегам подсказку — мы не добрались до здания Тюменской обувной фабрики на Ленина, оно бы хорошо подошло под редевелопмент. Интересный объект с большими потоком студентов рядом. С ним можно поработать, чтобы закрыть вопрос с креативными пространствами в Тюмени. Ведь они нужны всем, даже малым городам, вопрос в масштабе.
Но не все же так радужно. Назовите неудачные по вашему мнению проекты.
Чтобы критиковать коллег, нужно оказаться на их месте в момент принятия решения — мы не знаем всех факторов.
Я слышал как-то в кулуарах мнение про проект на Профсоюзной City Zen. Это не самые худшие в городе многоэтажки, но деловой дом «Столыпин» там задал свой темп. Поэтому хотелось видеть рядом проект помасштабнее, но время ушло.
А есть проекты, которые вам хотелось взять, но не получилось?
Да, конечно. Один из примеров — здание бывшего Запсибкомбанка на улице 8 Марта. Жаль, у нас были большие планы на перестройку, мы только на фасад больше 100 миллионов закладывали.
Второе — бывший Газпромбанк у отеля «Евразия». Вели переговоры, почти все получилось, но не дожали. И Ямская, 33 — проигранные нами торги.
Здание на Ленина, где сейчас проект «Пушкин» (ООО «Сибинтел-Холдинг»), нам предлагали пару лет назад. Мы отказались — по деньгам было неподъемно, да и офисы не наша основная специфика. Но он попал в хорошие руки.
Что сейчас мечтаете реанимировать?
Я не люблю мечтать в отрыве от реальности. Конечно, было бы интересно переделать Гостиный двор на Республики, 2. Но это федеральная собственность, даже если его расформируют и продадут, на него однозначно будет много желающих. Да и потянем ли мы цену?
В Тюмени лучше поработать там, где другим неочевидно, где никто не ходил и не видел супер локацию.
У города сейчас нет главного архитектора. Как считаете, это проблема?
Я общался с архитекторами, задавал им тот же вопрос. Должность эту называли опасной. Что значит отдать в руки все одному человеку? Нужен для этого большой орган.
Наверное, правильнее сказать, что главный архитектор есть, но в более сложной форме. Например, появился центр компетенций «Сибирь», изменились нормы градостроительства. Люди сами пришли к тому, что нужно строить красивые дома и без помощи главного архитектора. Тем более сейчас разрабатывается мастер-план города, он очень сильно повлияет на общее развитие.
У вас нет вопросов к центру Тюмени? Есть мнение, что здесь нет единого стиля: смешались современная архитектура, исторические памятники, советские здания…
Все, что уже есть, — это наследие. Можно и нужно что-то поправлять, благоустраивать, изжившие объекты убирать и делать нечто новое. Но даже на примере Москвы — там нахлест многих эпох, в этом и есть вкус столицы. Если строить все однотипно и по линеечке — мы получим очень унылый город.
В России наелись скучных, одинаковых фасадов, их сильно “успокоили”, и теперь у зданий совсем нет характера. Важен баланс.
В Тюмени, нужно, наверное, оставлять пласт исторического центра, советского и нового. Например, здания 60-х Гипротюменнефтегаз или Главтюменьгеология выглядит вполне себе соответствующе тому времени, просто их можно немного поправить.
То есть вы считаете, что наш центр органичен?
Вполне. Современности ему действительно не хватало, но сейчас улица Первомайская решает эту проблему. Там появились «1А Первомайская» (застройщик «Брусника»), White house (Newton), строится Челюскинцев, 5 (ПСК Дом девелопмент), откроется Si Hall. Дальше, я так понимаю, пересмотрят Аллею кошек. И Первомайская станет отличной параллелью Дзержинского, показывая, что у нас есть и современная архитектура, и история.
Какие здания сегодня уродуют город?
Я слышал в этом плане про краеведческий музей. Но, опять, это уже наша история, нормально, что у нас были разные эпохи и даже, возможно, архитектурные ошибки. Нас портят не эти здания, а подъездные магистрали: например, есть вопросы к улицам Ямская, Полевая. Я был во многих городах, и это проблема не только Тюмени. Даже если это Золотое кольцо России, всегда въезды — это либо поля, либо провода и непонятные здания. И здесь как раз просится и КРТ, и единый архитектурный стиль, тогда начнем встречать туристов совсем по-другому.
То есть нужно не сносить «некрасивые» здания, а развивать что-то новое и, в том числе, обустраивать подъездные пути?
Конечно. Благоустройство вытянет все. В серых старых панельках нет ничего страшного. Если рядом будет хорошее благоустройство и невысокие коммерческие объекты, то современный человек уже даже не будет смотреть наверх.
Как вам идея мэра Афанасьева о строительстве аналога Москва-сити? Нужны ли Тюмени вообще такие высотки?
Если мы говорим о Сити прямо с той высотой и этажностью, как в Москве, то, наверное, все понимают, что негде нам взять бизнесы, которые это снимут и купят. Нужны тогда совсем другие цены на недвижимость, чтобы высотки окупались. А если просто отдельный деловой квартал — почему нет.
Где бы Сити мог вписаться?
Возле Текутьевского кладбища. Зеленая часть в центре города, не централ-парк, но можно чуть облагородить. Там уже есть Gazoil-Plaza и Транснефть-Сибирь, да и географически это самый центр города. Если визуально помечтать, то Сити хорошо бы смотрелся на ДОКе. Идеальное место: район просматривается отовсюду, близок к центру, обособлен. Но уже все занято.
Согласны ли вы с мнением, что Цветной бульвар устарел? Что делать с парком, чтобы он соответствовал трендам?
Если говорить про функционал, то можно поменять лавочки, плитку, малые архитектурные формы. Но я не люблю центровые локации и никогда не знаю, что с ними делать. Объясню — Новый Арбат, Арбат, Невский всегда будут не самыми приятными местами, потому что они генерируют максимально большой поток людей. Когда туристы приезжают, то сходятся в одну точку. Даже сфера общепита не хочет заходить в такие локации, ведь там скорее одноразовые клиенты. Отсюда такой же сервис, ведь зачем стараться?
Нужно развивать разные парки, не сваливать все в одно место. Лучше поставить много маленьких, чем стремиться к одному огромному.
А есть ли у нас шанс сделать что-то наподобие знаменитого Сочи-парка?
Если появится бенефициар, который захочет это сделать. Просто надо ли? Не знаю, я бы не стал.
