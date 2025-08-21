Новости о пролете «Орешника» над Тюменью оказались фейком

Вечером 20 августа в ряде telegram-каналов появились сообщения о том, что жители Тюмени и других российских регионов наблюдали в небе гиперзвуковую ракету «Орешник». Данные сообщения оказались недостоверными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Фейк был вызван неверной интерпретацией запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, который состоялся 20 августа в 20:13 по московскому времени. Telegram-канал «Мировая 3.0», распространивший новость о «Орешнике» в 21:00, вскоре опубликовал уточнение, признав, что в небе наблюдалась ракета «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М» №2.
Также госкорпорация «Роскосмос» за полчаса до фейковой публикации, официально сообщила о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. На борту спутника находились 75 мышей, мухи-дрозофилы, клеточные культуры и растения для научных исследований.
О запуске «Союз-2.16» сообщал ряд авторитетных российских СМИ. Они подтвердили, что светящийся объект в небе был ракетой, выведшей на орбиту биоспутник «Бион-М» №2. Запуск наблюдали в Тюменской, Челябинской, Свердловской областях, Пермском крае, Республике Коми и Казахстане. Никаких упоминаний об «Орешнике» в официальных источниках не было.
