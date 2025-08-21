На трассе Тюмень — Омск ввели реверсивное движение

На федеральной трассе Тюмень - Омск идут дорожные работы
На федеральной трассе Тюмень - Омск идут дорожные работы

На 174-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск в Омутинском районе (Тюменская область) из-за дорожных работ введено реверсивное движение. Об этом сообщает telegram-канал «Р-402 „Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск“.

«Внимание! На автодороге Р-402 км 174 (Омутинский район) на проезжей части производятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — указано в публикации telegram-канала.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений. А также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

