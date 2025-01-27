В Турции пожар полностью охватил многоэтажку. Видео

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В Турции загорелось многоэтажное здание (фото из архива)
В Турции загорелось многоэтажное здание (фото из архива) Фото:

В Турции произошел пожар в многоэтажном здании, сообщают местные телеканалы. На момент возгорания в здании присутствовали рабочие.

«Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, на месте находились рабочие», — пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber. Причина возгорания, а также информация о жертвах и пострадавших пока остается неизвестной. На месте происшествия работают оперативные службы.

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В Турции произошел пожар в многоэтажном здании, сообщают местные телеканалы. На момент возгорания в здании присутствовали рабочие. «Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, на месте находились рабочие», — пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber. Причина возгорания, а также информация о жертвах и пострадавших пока остается неизвестной. На месте происшествия работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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