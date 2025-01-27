В Турции загорелось многоэтажное здание (фото из архива)
В Турции произошел пожар в многоэтажном здании, сообщают местные телеканалы. На момент возгорания в здании присутствовали рабочие.
«Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, на месте находились рабочие», — пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber. Причина возгорания, а также информация о жертвах и пострадавших пока остается неизвестной. На месте происшествия работают оперативные службы.
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