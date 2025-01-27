Два врио замгубернатора за неделю: кто во власти Курской области ушел в отставку при Хинштейне

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн за период двухмесячного пребывания на посту отправил в отставку нескольких представителей власти. Среди них — два врио замгубернатора — Алексей Дедов, перешедший на другую работу, Сергей Стародубцев, ушедший в отставку по состоянию здоровья, а также гендиректор «Корпорации развития» Курской области Владимир Лукин, против которого возбуждено уголовное дело. Также он отправил в отставку правительство, оставив их в статусе врио. О том, кто и почему во власти Курской области покинул свой пост при Хинштейне — в материале URA.RU.
Два врио замгубернатора ушли со своих постов за неделю
Хинштейн заявил о том, что врио замгубернатора Дедов уходит с занимаемого им поста 27 января 2025 года. Это связано с переходом Дедова на другую работу.
Неделей ранее, 20 января 2025 года, врио замгубернатора Стародубцев ушел в отставку в связи с состоянием его здоровья. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы правительства Курской области. Отмечается, что Стародубцев покинул пост по собственному желанию.
Стародубцев занимал пост врио замгубернатора с сентября 2019 года. На данный момент ему 53 года.
Хинштейн уволил Лукина
Хинштейн освободил от должности Лукина, который ранее был арестован и помещен на два месяца в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
"Да, презумпцию невиновности никто не отменял, но находящийся под стражей человек объективно не может сегодня ей руководить. Как, будучи в СИЗО, он будет, например, подписывать текущие документы?", — сообщил тогда Хинштейн в telegram-канале.
Лукин был задержан 20 декабря. Предположительно, он злоупотреблял полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области в рамках гособоронзаказа. Из госбюджета на эти работы выделили 3,2 миллиарда рублей. Отмечается, что в 2023 году «Корпорации развития» по распоряжению Лукина заключила контракт на строительство такого сооружения с частной компанией. Гендиректор выделил на это 173 миллиона рублей. При этом эти работы ранее уже выполнила другая фирма.
Против Лукина было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, по которому также проходит его зам — Игорь Грабин. Он, как считает следствие, мог быть соучастником гендиректора «Корпорации развития». Вероятно, показания против него могли дать депутаты Госдумы от Курской области Максим Васильев и экс-губернатор региона Алексей Смирнов, сообщает «Вечерняя Москва».
Оперативники провели обыски в квартире и загородном доме Лукина. У него были обнаружены 1,7 миллиона рублей, коллекция дорогих часов стоимостью более 100 тысяч долларов, отмечает издание.
Лукин руководил «Корпорацией развития» с 2021 года. Эта компания отвечает за оборону региона.
Хинштейн отправил правительство в отставку
Врио губернатора Курской области отправил правительство региона в отставку. Он подписал соответствующий указ 9 декабря 2024 года. Хинштейн подчеркнул, что все члены регионального правительства будут работать в статусе врио до проведения выборов главы Курской области и формирования нового кабинета министров.
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