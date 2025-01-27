Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) обыграл «Амур» (Хабаровск), оформив девятую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на екатеринбургской арене «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 5:4 (1:1; 1:0; 3:3), передает khl.ru.
В первом периоде «Амур» был активнее в атаке и смог открыть счет к середине периода. Автором стал форвард Алекс Бродхерст, благодаря тому, что его партнер Владислав Браулин стянул на себя оборону уральцев. «Автомобилист» ответил в концовке шайбой с пятака от нападающего Ника Меркли, который ее закатил между ног вратарю.
Во втором и третьем отрезках ХК «Автомобилист» вроде бы оставил без шансов отыграться хабаровчан, оформив по одному голу в каждую двадцатиминутку. Вторую шайбу забросил форвард Андрей Обидин щелчком в касание. А закрепил результат гол нападающего Брукса Мэйсека в большинстве.
Но «Амур» смог навязать борьбу, когда игрок атаки Илья Талалуев выкатился один на один с вратарем и забросил шайбу между его щитков. Минимальная разница продержалась недолго, так как дублем отметился Обидин, а вскоре перед голкипером гостей выкатился форвард Алексей Бывальцев из «Автомобилиста» и сделал точный бросок. А под конец хабаровчане почти смогли отыграться, сделав счет 5:4 усилиями Талалуева и Ивана Мищенко, но хозяева выстояли.
Екатеринбуржцы преследуют лидеров Востока, челябинский «Трактор», имея в активе 66 очков за 49 матчей против 69 очков у конкурентов за 51 игру. ХК «Амур» находится на 11-й строчке Восточной конференции с 29 очками. В регулярке у клубов третье и 22-е из 23-х мест соответственно.
В прошлом матче «Автомобилист» переиграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:3. До этого клуб расправился с «Авангардом», «Сочи», «Спартаком», «Салаватом Юлаевым», «Адмиралом», минским «Динамо» и «Барысом» в Астане.
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