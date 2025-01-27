В Салехарде сгоревший частный дом принадлежит участнику СВО

Собственником частного дома по улице Дружинина в Салехарде (ЯНАО), где сегодня вечером произошел сильный пожар, является участник СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Сгоревший частный дом в Салехарде принадлежит участнику СВО. Он приехал в город в отпуск», — говорится в сообщении.
Источник уточнил, что большая часть документов семьи и бойца уничтожены. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию города. Там подтвердили, что в сгоревшем доме проживал военнослужащий. «В сгоревшем строении проживали несколько семей, принадлежащих к одной фамилии. Глава одной из семей проходит службу по контракту в зоне СВО. Сейчас он в отпуске, вместе с родными в этот непростой час», — пояснили агентству власти окружной столицы.
В мэрии также добавили, что сегодня пострадавшие будут размещены в гостинице, а уже завтра будут рассматриваться варианты решения жилищного вопроса, а также восстановление документов и выплата материальной помощи. «На связи с участником СВО актив совета семей военнослужащих и боевые товарищи, включая находящегося на передовой депутата Думы Салехарда Юрия Новопольцева», — подчеркнули городские власти.
Дом на улице Дружинина загорелся вечером 27 января. Из-за сильного ветра и кучности строений огонь перекинулся на соседние постройки. В доме проживала семья из десяти человек — никто из них не пострадал.
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