В Свердловской области заводчанин «инвестировал» в мошенников более миллиона рублей

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область), работающий на одном из местных заводов, перевел более одного миллиона рублей мошенникам под предлогом инвестиций в акции. Полиция начала расследование и возбудила уголовное дело.
«Гражданин увидел объявление о дополнительном заработке в сети. Он откликнулся на заманчивое предложение. Спустя некоторое время в мессенджере ему позвонил „представитель биржи“, который рассказал об инвестициях в акции компании. Местный житель согласился. Он оформил два кредита на сумму 920 тысяч рублей. Впоследствии кредитные средства, а также личные сбережения перевел на счета, подконтрольные мошенниками», — передает telegram-канал МО МВД Каменска-Уральского.
После того, как свердловчанин не получил прибыли и своих денег назад, то он обратился в полицию. Следователь каменского МВД возбудил уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По словам полицейских, пострадавший знал о различных уловках мошенников и видел предупреждения от полиции, но все равно попался на уловку лжебиржевиков.
Ранее URA.RU писало о том, как лицеист из Екатеринбурга отдал мошенникам накопления родителей на 2,5 миллиона рублей. Мальчика убедили отдать наличку незнакомцу под предлогами просроченного медполиса и тем, что аккаунтом на «Госуслугах» завладели злоумышленники.
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