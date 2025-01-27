27 января 2025

В Свердловской области заводчанин «инвестировал» в мошенников более миллиона рублей

Житель Каменска-Уральского отдал больше одного миллиона рублей мошенникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший для «инвестиций» взял кредиты на 920 тысяч рублей
Пострадавший для «инвестиций» взял кредиты на 920 тысяч рублей Фото:

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область), работающий на одном из местных заводов, перевел более одного миллиона рублей мошенникам под предлогом инвестиций в акции. Полиция начала расследование и возбудила уголовное дело.

«Гражданин увидел объявление о дополнительном заработке в сети. Он откликнулся на заманчивое предложение. Спустя некоторое время в мессенджере ему позвонил „представитель биржи“, который рассказал об инвестициях в акции компании. Местный житель согласился. Он оформил два кредита на сумму 920 тысяч рублей. Впоследствии кредитные средства, а также личные сбережения перевел на счета, подконтрольные мошенниками», — передает telegram-канал МО МВД Каменска-Уральского.

После того, как свердловчанин не получил прибыли и своих денег назад, то он обратился в полицию. Следователь каменского МВД возбудил уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По словам полицейских, пострадавший знал о различных уловках мошенников и видел предупреждения от полиции, но все равно попался на уловку лжебиржевиков.

Ранее URA.RU писало о том, как лицеист из Екатеринбурга отдал мошенникам накопления родителей на 2,5 миллиона рублей. Мальчика убедили отдать наличку незнакомцу под предлогами просроченного медполиса и тем, что аккаунтом на «Госуслугах» завладели злоумышленники.

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Житель Каменска-Уральского (Свердловская область), работающий на одном из местных заводов, перевел более одного миллиона рублей мошенникам под предлогом инвестиций в акции. Полиция начала расследование и возбудила уголовное дело. «Гражданин увидел объявление о дополнительном заработке в сети. Он откликнулся на заманчивое предложение. Спустя некоторое время в мессенджере ему позвонил „представитель биржи“, который рассказал об инвестициях в акции компании. Местный житель согласился. Он оформил два кредита на сумму 920 тысяч рублей. Впоследствии кредитные средства, а также личные сбережения перевел на счета, подконтрольные мошенниками», — передает telegram-канал МО МВД Каменска-Уральского. После того, как свердловчанин не получил прибыли и своих денег назад, то он обратился в полицию. Следователь каменского МВД возбудил уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По словам полицейских, пострадавший знал о различных уловках мошенников и видел предупреждения от полиции, но все равно попался на уловку лжебиржевиков. Ранее URA.RU писало о том, как лицеист из Екатеринбурга отдал мошенникам накопления родителей на 2,5 миллиона рублей. Мальчика убедили отдать наличку незнакомцу под предлогами просроченного медполиса и тем, что аккаунтом на «Госуслугах» завладели злоумышленники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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