Замглавы МИД РФ обсудил с послом Азербайджана конец расследования авиакатастрофы

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым для обсуждения крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в окрестностях казахстанского Актау. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
«Важно завершить официальное расследование авиакрушения воздушного судна и опубликовать его результаты. Это необходимо, чтобы прояснить все обстоятельства этой трагедии», — передает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что первопричиной крушения самолета AZAL в казахстанском Актау стало внешнее воздействие. Решение о том, где садить самолет, экипаж принимал самостоятельно.
Крушение самолета бразильского производства Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines произошло утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили только 29 человек, из них девять — граждане России. Всего на борту находились 16 россиян.
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