27 января 2025

В Тюмени изменится стоимость платных парковок

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена будет зависеть от заполняемости парковки
Цена будет зависеть от заполняемости парковки Фото:

Власти Тюмени разрабатывают проект гибкой системы оплаты парковок. Согласно ему стоимость будет рассчитываться в зависимости от заполняемости или готовности платить за парковку. Подробности сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления строительства региона Валерий Киселев.

«Проект оплаты парковок предусматривает „введение гибкой ценовой политики“, включая скидки и возможность пополнять абонемент на несколько месяцев вперед. При этом начальный размер платы будет устанавливаться на основе мониторинга заполняемости парковки или по результатам социологических исследований о готовности платить за парковку», — поделился Киселев с РБК Тюмень.

Максимальная стоимость оплаты за парковку по абонементу будет составлять 75 рублей за час. Кураторы парковок ежемесячно будут проводить мониторинг заполняемости, по результатам которого будет меняться цена. В настоящее время проект находится на стадии согласования.

С 1 января 2025 года стоимость платных парковок в Тюмени с загруженностью от 90% увеличилась до 75 рублей за час. Минимальный тариф с начала года составил 25 рублей. Одна из самых загруженных тюменских парковок находится рядом с администрацией на улице Ленина. Меньше всего автомобилей паркуется рядом с мостом Влюбленных.

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Власти Тюмени разрабатывают проект гибкой системы оплаты парковок. Согласно ему стоимость будет рассчитываться в зависимости от заполняемости или готовности платить за парковку. Подробности сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления строительства региона Валерий Киселев. «Проект оплаты парковок предусматривает „введение гибкой ценовой политики“, включая скидки и возможность пополнять абонемент на несколько месяцев вперед. При этом начальный размер платы будет устанавливаться на основе мониторинга заполняемости парковки или по результатам социологических исследований о готовности платить за парковку», — поделился Киселев с РБК Тюмень. Максимальная стоимость оплаты за парковку по абонементу будет составлять 75 рублей за час. Кураторы парковок ежемесячно будут проводить мониторинг заполняемости, по результатам которого будет меняться цена. В настоящее время проект находится на стадии согласования. С 1 января 2025 года стоимость платных парковок в Тюмени с загруженностью от 90% увеличилась до 75 рублей за час. Минимальный тариф с начала года составил 25 рублей. Одна из самых загруженных тюменских парковок находится рядом с администрацией на улице Ленина. Меньше всего автомобилей паркуется рядом с мостом Влюбленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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