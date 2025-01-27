В Тюмени изменится стоимость платных парковок

Власти Тюмени разрабатывают проект гибкой системы оплаты парковок. Согласно ему стоимость будет рассчитываться в зависимости от заполняемости или готовности платить за парковку. Подробности сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления строительства региона Валерий Киселев.
«Проект оплаты парковок предусматривает „введение гибкой ценовой политики“, включая скидки и возможность пополнять абонемент на несколько месяцев вперед. При этом начальный размер платы будет устанавливаться на основе мониторинга заполняемости парковки или по результатам социологических исследований о готовности платить за парковку», — поделился Киселев с РБК Тюмень.
Максимальная стоимость оплаты за парковку по абонементу будет составлять 75 рублей за час. Кураторы парковок ежемесячно будут проводить мониторинг заполняемости, по результатам которого будет меняться цена. В настоящее время проект находится на стадии согласования.
С 1 января 2025 года стоимость платных парковок в Тюмени с загруженностью от 90% увеличилась до 75 рублей за час. Минимальный тариф с начала года составил 25 рублей. Одна из самых загруженных тюменских парковок находится рядом с администрацией на улице Ленина. Меньше всего автомобилей паркуется рядом с мостом Влюбленных.
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