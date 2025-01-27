Рыбак из Кургана сумел наловить кучу окуней с одной лунки в Белозерском округе на Тоболе недалеко от деревни Кошкино. Любители зимней рыбалки были удивлены достижением своего коллеги. Об этом курганец рассказал в соцсети.
«У деревни Кошкино поймал много окуней, пробурив всего одну лунку на Тоболе», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». Рыбацкая удача подтверждается фотографией улова.
Ранее курганский рыбак похвастался уловом рыбы, которую поймал на реке Тобол в микрорайоне Энергетики. Для этого в мороз ему пришлось долбить лед на водоеме.
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