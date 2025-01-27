27 января 2025

Курганец удивил рыбаков уловом окуней, которых наловил с одной лунки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Богатый улов ждал рыбака
Богатый улов ждал рыбака Фото:

Рыбак из Кургана сумел наловить кучу окуней с одной лунки в Белозерском округе на Тоболе недалеко от деревни Кошкино. Любители зимней рыбалки были удивлены достижением своего коллеги. Об этом курганец рассказал в соцсети.

«У деревни Кошкино поймал много окуней, пробурив всего одну лунку на Тоболе», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». Рыбацкая удача подтверждается фотографией улова.

Ранее курганский рыбак похвастался уловом рыбы, которую поймал на реке Тобол в микрорайоне Энергетики. Для этого в мороз ему пришлось долбить лед на водоеме. 

Улов у деревни Кошкино
Улов у деревни Кошкино
Фото:

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Рыбак из Кургана сумел наловить кучу окуней с одной лунки в Белозерском округе на Тоболе недалеко от деревни Кошкино. Любители зимней рыбалки были удивлены достижением своего коллеги. Об этом курганец рассказал в соцсети. «У деревни Кошкино поймал много окуней, пробурив всего одну лунку на Тоболе», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». Рыбацкая удача подтверждается фотографией улова. Ранее курганский рыбак похвастался уловом рыбы, которую поймал на реке Тобол в микрорайоне Энергетики. Для этого в мороз ему пришлось долбить лед на водоеме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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