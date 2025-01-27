27 января 2025

Челябинские дорожники из-за снегопада усилили работу по уборке дорог и тротуаров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Утром работа по уборке снега продолжилась (архивное фото)
Утром работа по уборке снега продолжилась (архивное фото) Фото:

В Челябинске 28 января дорожные службы усилили работу по уборке снега с дорог и тротуаров. Минувшей ночью улицы города подметали 207 единиц техники и более 200 рабочих, сообщили в пресс-службе администрации города. 

«Наши дорожники усилили работу по уборке дорог и тротуаров. Минувшей ночью подрядчики вывели на прометание 207 единиц техники и более 200 рабочих, в дневную смену задействовано 265 единиц техники и 608 работников ручного труда», — сообщила 28 января пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

Очистка дорог в городе продолжается, в приоритете — магистрали, где проходят маршруты общественного транспорта. Опасные участки обрабатываются противогололедными материалами. Рабочие убирают снег с остановок, тротуаров и пешеходных переходов. 

Глава Челябинска Алексей Лошкин накануне распорядился усилить работу по уборке снега в Челябинске. На неделе с 27 января по 2 февраля ожидаются сильные снегопады. Необходимо обеспечить уборку снега и держать под контролем работу транспортников, заявил ранее Лошкин. 

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В Челябинске 28 января дорожные службы усилили работу по уборке снега с дорог и тротуаров. Минувшей ночью улицы города подметали 207 единиц техники и более 200 рабочих, сообщили в пресс-службе администрации города.  «Наши дорожники усилили работу по уборке дорог и тротуаров. Минувшей ночью подрядчики вывели на прометание 207 единиц техники и более 200 рабочих, в дневную смену задействовано 265 единиц техники и 608 работников ручного труда», — сообщила 28 января пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.  Очистка дорог в городе продолжается, в приоритете — магистрали, где проходят маршруты общественного транспорта. Опасные участки обрабатываются противогололедными материалами. Рабочие убирают снег с остановок, тротуаров и пешеходных переходов.  Глава Челябинска Алексей Лошкин накануне распорядился усилить работу по уборке снега в Челябинске. На неделе с 27 января по 2 февраля ожидаются сильные снегопады. Необходимо обеспечить уборку снега и держать под контролем работу транспортников, заявил ранее Лошкин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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