В Челябинске 28 января дорожные службы усилили работу по уборке снега с дорог и тротуаров. Минувшей ночью улицы города подметали 207 единиц техники и более 200 рабочих, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Наши дорожники усилили работу по уборке дорог и тротуаров. Минувшей ночью подрядчики вывели на прометание 207 единиц техники и более 200 рабочих, в дневную смену задействовано 265 единиц техники и 608 работников ручного труда», — сообщила 28 января пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
Очистка дорог в городе продолжается, в приоритете — магистрали, где проходят маршруты общественного транспорта. Опасные участки обрабатываются противогололедными материалами. Рабочие убирают снег с остановок, тротуаров и пешеходных переходов.
Глава Челябинска Алексей Лошкин накануне распорядился усилить работу по уборке снега в Челябинске. На неделе с 27 января по 2 февраля ожидаются сильные снегопады. Необходимо обеспечить уборку снега и держать под контролем работу транспортников, заявил ранее Лошкин.
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