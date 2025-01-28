Forbes: армия России поставила на колени энергетику Украины

Энергетическая система Украины серьезно пострадала в результате зимних атак ВС РФ, они могут привести к ее полному уничтожению. Об этом сообщил Forbes. Там же отметили, что несмотря на попытки сохранить моральный дух, официальные лица Украины не могут скрыть масштабы катастрофы.
«Для восстановления энергосистем Украины, поставленных на грань полного уничтожения <...> могут потребоваться миллиарды долларов инвестиций. <...> Более 50% мощностей Украины уничтожено», — пишет Forbes. Уточняется, что помимо непосредственного ущерба физической инфраструктуре (в 15-20 млрд долларов), украинская энергетическая отрасль также столкнулась с разрушительными финансовыми потерями они могут достигать 60-70 млрд долларов.
По данным издания, украинские энергосистемы уже не справляются с покрытием потребностей населения в энергии. «Последствия этих атак очень тяжелы для нашей энергетической системы. Это эквивалентно потреблению энергии некоторыми европейскими странами, например, Нидерландами», — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Российские военные силы систематически выполняют точечные удары по позициям личного состава, техники и наемникам ВСУ, а также целям, связанным с инфраструктурой страны, включая энергетические установки, объекты оборонной промышленности, управления и связи на Украине. При этом власти неоднократно заявляли, что ВС РФ не проводят атаки на жилые здания и социальные учреждения.
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