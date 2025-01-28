Суд ХМАО вынес приговор экс-куратору скандальной больницы-долгостроя

Суд Нижневартовска (ХМАО) вынес приговор Александру Макарикову, бывшему директору филиала управления капитального строительства города и экс-куратору скандальной больницы-долгостроя, за взятку в 36 миллионов рублей. Ему назначили 8,5 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 36,5 млн рублей. С лишением права в течение восьми лет занимать определенные должности.», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Макарикова осудили по трем коррупционным статьям.
Следствие установило, что осужденный получил взятку в 36 миллионов рублей от подрядчика долгостроя за лоббирование его интересов. Также экс-директор подписывал акты о выполнении работ, которые по факту не проводились.
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