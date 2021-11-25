Директора филиала УКСа ХМАО обвинили во взяточничестве

По версии следствия, Макариков получил 35 миллионов рублей Фото: Катерина Абдулова

Директора нижневартовского филиала УКСа Александра Макарикова следственные органы обвинили в получении взятки в особо крупном размере, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления СКР по ХМАО.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении директора филиала в городе Нижневартовск казенного учреждения ХМАО-Югры „Управление капитального строительства“. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, Макариков, находясь в Москве и Московской области, частями получил денежные средства в размере 35 миллионов рублей от подрядчика за лоббирование его интересов и приемку несоответствующих условиям контракта работ. Обвиняемый был задержан еще 24 октября 2021 года в Ханты-Мансийске, но следствие не раскрывало этого факта. Сейчас Макаренко находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что после обысков ФСБ в главном долгострое ХМАО начались аресты. Директора нижневартовского филиала УКС подозревали в получении взятки на сумму 35 миллионов рублей.