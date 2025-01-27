27 января 2025

Магазины ХМАО уличили в продаже сигарет рядом со школами

© Служба новостей «URA.RU»
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В Когалыме обнаружили 14 магазинов, торговавших сигаретами около школ
В Когалыме обнаружили 14 магазинов, торговавших сигаретами около школ Фото:

В Когалыме (ХМАО) сотрудники Роспотребнадзора обнаружили 14 торговых точек около школ, которые продавали сигареты и табачную продукцию. По закону, торговать табаком на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений запрещено, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО в Когалыме проведено 32 выездных обследований в отношении субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Пресечена деятельность 14 субъектов предпринимательской деятельности по продаже табачной и никотинсодержащей продукции в 100-метровой зоне от объектов образовательных учреждений», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.

Закон, запрещающий продавать сигареты ближе чем в 100 метрах от школ, действует с 2013 года. Магазинам, нарушившим антитабачный закон, грозят штрафы: до 10 тысяч рублей для руководителей и до 90 тысяч рублей для организаций. В некоторых случаях деятельность магазина могут приостановить через суд.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО родители учеников одной из школ жалуются на повальное курение детей. Из-за этого дети младших классов не могут сходить в уборную и вынуждены терпеть.

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В Когалыме (ХМАО) сотрудники Роспотребнадзора обнаружили 14 торговых точек около школ, которые продавали сигареты и табачную продукцию. По закону, торговать табаком на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений запрещено, сообщили в пресс-службе ведомства. «Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО в Когалыме проведено 32 выездных обследований в отношении субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Пресечена деятельность 14 субъектов предпринимательской деятельности по продаже табачной и никотинсодержащей продукции в 100-метровой зоне от объектов образовательных учреждений», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте. Закон, запрещающий продавать сигареты ближе чем в 100 метрах от школ, действует с 2013 года. Магазинам, нарушившим антитабачный закон, грозят штрафы: до 10 тысяч рублей для руководителей и до 90 тысяч рублей для организаций. В некоторых случаях деятельность магазина могут приостановить через суд. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО родители учеников одной из школ жалуются на повальное курение детей. Из-за этого дети младших классов не могут сходить в уборную и вынуждены терпеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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