Магазины ХМАО уличили в продаже сигарет рядом со школами

В Когалыме (ХМАО) сотрудники Роспотребнадзора обнаружили 14 торговых точек около школ, которые продавали сигареты и табачную продукцию. По закону, торговать табаком на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений запрещено, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО в Когалыме проведено 32 выездных обследований в отношении субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Пресечена деятельность 14 субъектов предпринимательской деятельности по продаже табачной и никотинсодержащей продукции в 100-метровой зоне от объектов образовательных учреждений», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.
Закон, запрещающий продавать сигареты ближе чем в 100 метрах от школ, действует с 2013 года. Магазинам, нарушившим антитабачный закон, грозят штрафы: до 10 тысяч рублей для руководителей и до 90 тысяч рублей для организаций. В некоторых случаях деятельность магазина могут приостановить через суд.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО родители учеников одной из школ жалуются на повальное курение детей. Из-за этого дети младших классов не могут сходить в уборную и вынуждены терпеть.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!