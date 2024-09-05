В ХМАО родители учеников одной из школ жалуются на повальное курение детей

В Нижневартовске (ХМАО) родители школы №34 пожаловались в соцсети на массовое курение старшеклассников в туалетах. Из-за этого дети младших классов не могут сходить в уборную и вынуждены терпеть.
«Хочу обратить внимание руководству школы номер 34. Мой ребёнок пошел в 5-й класс и уже начались проблемы. Он третий день подряд прибегает домой и бежит в туалет, а сегодня вообще ушёл с уроков домой, чтобы сходить в туалет. Узнали только вечером. Оказывается, старшеклассники постоянно тусят в туалете и не пускают малышей, курят там. Дым столбом», — передают жалобу югорчанки в telegram-канале «Инцидент Нижневартовск».
Также она отметила, что дети вынуждены ходить в туалет во время уроков, а их одежда после школы пахнет табачным дымом. К обсуждению поста подключились сами школьники. В комментариях они подтвердили о курении в школе и заявили, что так происходит везде.
Корреспондент URA.RU отправил запрос руководству школы №34 Нижневартовска, а также в департамент образования округа. Ответ ожидается.
Накануне в школе №17 Нижневартовска скончался 16-летний ученик. По информации источника в силовых структурах, при нем был обнаружен вейп. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.
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