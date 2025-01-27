27 января 2025

Пермские судебные приставы списали участникам СВО кредиты на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы прекратили 303 исполнительных производства по кредитам
Судебные приставы прекратили 303 исполнительных производства по кредитам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае приставы списали участникам спецоперации кредиторскую задолженность на 25 млн рублей. Всего от задолженности избавились более 100 военнослужащих, рассказали URA.RU в ГУ ФССП по Прикамью.

«В 2024 году, судебные приставы Пермского края прекратили 303 исполнительных производства по кредитным обязательствам на сумму около 25 млн рублей в отношении 118 участников СВО», — отметили в пресс-службе ведомства.

Право на списание долгов по кредитам (в том числе ипотечным) имеют граждане, заключившие с 1 декабря 2024 года контракт на прохождение военной службы в зоне проведения СВО. При этом контракт должен быть заключен на срок более одного года, при а сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 миллионов рублей. По закону, право на списание долговых обязательств имеют не только сами контрактники, но и супруги военнослужащих.

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В Пермском крае приставы списали участникам спецоперации кредиторскую задолженность на 25 млн рублей. Всего от задолженности избавились более 100 военнослужащих, рассказали URA.RU в ГУ ФССП по Прикамью. «В 2024 году, судебные приставы Пермского края прекратили 303 исполнительных производства по кредитным обязательствам на сумму около 25 млн рублей в отношении 118 участников СВО», — отметили в пресс-службе ведомства. Право на списание долгов по кредитам (в том числе ипотечным) имеют граждане, заключившие с 1 декабря 2024 года контракт на прохождение военной службы в зоне проведения СВО. При этом контракт должен быть заключен на срок более одного года, при а сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 миллионов рублей. По закону, право на списание долговых обязательств имеют не только сами контрактники, но и супруги военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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