Пермские судебные приставы списали участникам СВО кредиты на миллионы рублей

В Пермском крае приставы списали участникам спецоперации кредиторскую задолженность на 25 млн рублей. Всего от задолженности избавились более 100 военнослужащих, рассказали URA.RU в ГУ ФССП по Прикамью.
«В 2024 году, судебные приставы Пермского края прекратили 303 исполнительных производства по кредитным обязательствам на сумму около 25 млн рублей в отношении 118 участников СВО», — отметили в пресс-службе ведомства.
Право на списание долгов по кредитам (в том числе ипотечным) имеют граждане, заключившие с 1 декабря 2024 года контракт на прохождение военной службы в зоне проведения СВО. При этом контракт должен быть заключен на срок более одного года, при а сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 миллионов рублей. По закону, право на списание долговых обязательств имеют не только сами контрактники, но и супруги военнослужащих.
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