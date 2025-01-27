Подросток-нелегал стал участником скандальной «стрелки» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге после массовой драки на Эльмаше, после которой задерживался предполагаемый лидер банды грабителей «Жизньмартов» Рамазан, поймали 17-летнего подростка-нелегала. Против него возбуждено уголовное дело, сказал источник URA.RU.
По его словам, задержанный Шахзод родом из Таджикистана. Приехал в РФ ради учебы. «Он дал признательные показания. Сказал, что поругался с незнакомым ему молодым человеком и направил на него игрушечный пистолет, заставив сесть на колени и извиниться», — поделился собеседник агентства.
Возбуждено дело по статье «Хулиганство». Сейчас Шахзод находится в центре временного содержания подростков.
Инцидент произошел 18 января на Таганской, 60А. Двое парней приехали туда разобраться с Рамазаном, который якобы оскорбил их подругу. Беседа переросла в драку. На заступников набросились несколько подельников Рамазана. Одного из потерпевших поставили на колени и на камеру заставили принести извинения. После ЧП был задержан Рамазан, его опросили и, предварительно, отпустили домой. Затем в розыск был объявлен Шахзод.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!