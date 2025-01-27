27 января 2025

Подросток-нелегал стал участником скандальной «стрелки» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге после массовой драки задержан подросток-нелегал
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас подросток находится в центре временного содержания
Сейчас подросток находится в центре временного содержания Фото:

В Екатеринбурге после массовой драки на Эльмаше, после которой задерживался предполагаемый лидер банды грабителей «Жизньмартов» Рамазан, поймали 17-летнего подростка-нелегала. Против него возбуждено уголовное дело, сказал источник URA.RU.

По его словам, задержанный Шахзод родом из Таджикистана. Приехал в РФ ради учебы. «Он дал признательные показания. Сказал, что поругался с незнакомым ему молодым человеком и направил на него игрушечный пистолет, заставив сесть на колени и извиниться», — поделился собеседник агентства.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство». Сейчас Шахзод находится в центре временного содержания подростков.

Инцидент произошел 18 января на Таганской, 60А. Двое парней приехали туда разобраться с Рамазаном, который якобы оскорбил их подругу. Беседа переросла в драку. На заступников набросились несколько подельников Рамазана. Одного из потерпевших поставили на колени и на камеру заставили принести извинения. После ЧП был задержан Рамазан, его опросили и, предварительно, отпустили домой. Затем в розыск был объявлен Шахзод.

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В Екатеринбурге после массовой драки на Эльмаше, после которой задерживался предполагаемый лидер банды грабителей «Жизньмартов» Рамазан, поймали 17-летнего подростка-нелегала. Против него возбуждено уголовное дело, сказал источник URA.RU. По его словам, задержанный Шахзод родом из Таджикистана. Приехал в РФ ради учебы. «Он дал признательные показания. Сказал, что поругался с незнакомым ему молодым человеком и направил на него игрушечный пистолет, заставив сесть на колени и извиниться», — поделился собеседник агентства. Возбуждено дело по статье «Хулиганство». Сейчас Шахзод находится в центре временного содержания подростков. Инцидент произошел 18 января на Таганской, 60А. Двое парней приехали туда разобраться с Рамазаном, который якобы оскорбил их подругу. Беседа переросла в драку. На заступников набросились несколько подельников Рамазана. Одного из потерпевших поставили на колени и на камеру заставили принести извинения. После ЧП был задержан Рамазан, его опросили и, предварительно, отпустили домой. Затем в розыск был объявлен Шахзод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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