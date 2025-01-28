Мизулина осудила депутатов Госдумы за обсуждение трека «Сигма бой»

Мизулина: депутаты Госдумы обсуждают популярный трек «Сигма бой»
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Мизулина заявила, что песня «Сигма бой» обсуждается даже руководителями фракций в ГД
Мизулина заявила, что песня «Сигма бой» обсуждается даже руководителями фракций в ГД Фото:

Депутаты Госдумы обсуждают популярный трек «Сигма бой», вокруг которого развернулись дискуссии. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, есть более важные вопросы в повестке страны.

«Сигма бой уже всерьез обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет. Вирусный трек, сегодня есть, завтра нет», — написала в своем telegram-канале Мизулина. Она подчеркнула, что многие молодые люди выражают раздражение по поводу этой песни. По ее мнению, обсуждения дойдут и до другой популярной песни о бобре. 

Ранее сообщалось, что композиция «Сигма Бой» в исполнении 12-летней Анны-Марии Янковской из Москвы и 11-летней Светланы Чертищевой, известной как Света Betsy из Санкт-Петербурга, вошла в чарт Billboard 15 января 2025 года. Позднее представитель немецкой социально-либеральной партии Volt Нела Риль предложила запретить этот трек. Она выразила мнение, что Россия использует этот музыкальный трек в целях усиления своего влияния на культурную сферу Европы.

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Депутаты Госдумы обсуждают популярный трек «Сигма бой», вокруг которого развернулись дискуссии. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, есть более важные вопросы в повестке страны. «Сигма бой уже всерьез обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет. Вирусный трек, сегодня есть, завтра нет», — написала в своем telegram-канале Мизулина. Она подчеркнула, что многие молодые люди выражают раздражение по поводу этой песни. По ее мнению, обсуждения дойдут и до другой популярной песни о бобре.  Ранее сообщалось, что композиция «Сигма Бой» в исполнении 12-летней Анны-Марии Янковской из Москвы и 11-летней Светланы Чертищевой, известной как Света Betsy из Санкт-Петербурга, вошла в чарт Billboard 15 января 2025 года. Позднее представитель немецкой социально-либеральной партии Volt Нела Риль предложила запретить этот трек. Она выразила мнение, что Россия использует этот музыкальный трек в целях усиления своего влияния на культурную сферу Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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