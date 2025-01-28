Мизулина осудила депутатов Госдумы за обсуждение трека «Сигма бой»

Депутаты Госдумы обсуждают популярный трек «Сигма бой», вокруг которого развернулись дискуссии. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, есть более важные вопросы в повестке страны.
«Сигма бой уже всерьез обсуждают депутаты Госдумы, включая целых руководителей фракций. Будто других проблем в стране нет. Вирусный трек, сегодня есть, завтра нет», — написала в своем telegram-канале Мизулина. Она подчеркнула, что многие молодые люди выражают раздражение по поводу этой песни. По ее мнению, обсуждения дойдут и до другой популярной песни о бобре.
Ранее сообщалось, что композиция «Сигма Бой» в исполнении 12-летней Анны-Марии Янковской из Москвы и 11-летней Светланы Чертищевой, известной как Света Betsy из Санкт-Петербурга, вошла в чарт Billboard 15 января 2025 года. Позднее представитель немецкой социально-либеральной партии Volt Нела Риль предложила запретить этот трек. Она выразила мнение, что Россия использует этот музыкальный трек в целях усиления своего влияния на культурную сферу Европы.
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