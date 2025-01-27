27 января 2025

Мошенники заставили школьницу из ХМАО перевести четверть миллиона рублей с телефона мамы

Школьница из ХМАО перевела аферистам 250 тысяч рублей за игровую валюту
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница из Нягани перевела аферистам четверть миллиона с телефона мамы за игровую валюту
Школьница из Нягани перевела аферистам четверть миллиона с телефона мамы за игровую валюту Фото:

Жительница Нягани (ХМАО) обратилась в полицию из-за того, что ее несовершеннолетнюю дочь обманули мошенники. Они уговорили девочку перевести через мамин телефон почти 250 тысяч рублей за игровую валюту, сообщила окружная полиция.

«В Нягани 43-летняя гражданка обратилась в полицию по факту мошенничества в отношении ее дочери. Мошенники убедили девочку взять телефон мамы, зайти в мобильное приложение банка и перевести на неустановленный счет почти 250 000 рублей за игровую валюту для популярной игры», — рассказала полиция ХМАО на официальном сайте.

Сразу после перевода злоумышленники перестали выходить на связь. Полиция завела дело по факту мошенничества.

Ранее URA.RU писало, что семилетний мальчик из поселка Белый Яр Сургутского района ХМАО перевел с маминой карты почти 150 тысяч рублей мошенникам за повышение уровня в компьютерной игре. Узнав о переводе, мать обратилась в полицию.

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Жительница Нягани (ХМАО) обратилась в полицию из-за того, что ее несовершеннолетнюю дочь обманули мошенники. Они уговорили девочку перевести через мамин телефон почти 250 тысяч рублей за игровую валюту, сообщила окружная полиция. «В Нягани 43-летняя гражданка обратилась в полицию по факту мошенничества в отношении ее дочери. Мошенники убедили девочку взять телефон мамы, зайти в мобильное приложение банка и перевести на неустановленный счет почти 250 000 рублей за игровую валюту для популярной игры», — рассказала полиция ХМАО на официальном сайте. Сразу после перевода злоумышленники перестали выходить на связь. Полиция завела дело по факту мошенничества. Ранее URA.RU писало, что семилетний мальчик из поселка Белый Яр Сургутского района ХМАО перевел с маминой карты почти 150 тысяч рублей мошенникам за повышение уровня в компьютерной игре. Узнав о переводе, мать обратилась в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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