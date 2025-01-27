Мошенники заставили школьницу из ХМАО перевести четверть миллиона рублей с телефона мамы

Жительница Нягани (ХМАО) обратилась в полицию из-за того, что ее несовершеннолетнюю дочь обманули мошенники. Они уговорили девочку перевести через мамин телефон почти 250 тысяч рублей за игровую валюту, сообщила окружная полиция.
«В Нягани 43-летняя гражданка обратилась в полицию по факту мошенничества в отношении ее дочери. Мошенники убедили девочку взять телефон мамы, зайти в мобильное приложение банка и перевести на неустановленный счет почти 250 000 рублей за игровую валюту для популярной игры», — рассказала полиция ХМАО на официальном сайте.
Сразу после перевода злоумышленники перестали выходить на связь. Полиция завела дело по факту мошенничества.
Ранее URA.RU писало, что семилетний мальчик из поселка Белый Яр Сургутского района ХМАО перевел с маминой карты почти 150 тысяч рублей мошенникам за повышение уровня в компьютерной игре. Узнав о переводе, мать обратилась в полицию.
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