С экс-директора челябинской «Роспечати» банк «Траст» взыскивает 439 миллионов

С бывшего директора «Непубличного акционерного общества распространения, обработки, сбора печати Челябинской области» (АО «Роспечать») Константина Федоринина банк «Траст» хочет взыскать 439,5 млн рублей убытков. Как следует из судебных документов, в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подано заявление банка, несогласного с отказом суда первой инстанции во взыскании. Жалоба пока оставлена без движения.
«Суд рассмотрел вопрос о принятии к производству апелляционной жалобы ПАО „Национальный банк „Траст“ на определение Арбитражного суда Челябинской области об отказе в удовлетворении заявления о взыскании с бывшего руководителя должника убытков. Установил: апелляционная жалоба подана с нарушением требований“, — отмечено в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU).
Инициатору спору предстоит устранить нарушения до 21 февраля. Банк обосновал свои требования тем, что Федоринин допустил неправомерное бездействие в вопросах взыскания дебиторской задолженности. Конкурсный управляющий Ольга Мальцева утверждала, что экс-директор не предпринял активных мер по взысканию долгов, что привело к их списанию из-за истечения сроков исковой давности. Среди упущенных задолженностей фигурирует задолженность компаний «ПК Экстра М» (28 млн рублей), «Ариа-АиФ» (238 млн рублей), «Коффчег» (67,16 млн рублей) и «Пресса Оренбуржья» (2,963 млн). Значительная часть задолженности, по мнению управляющего, возникла в результате действий связанных компаний, что осложнило ее возврат.
Сам Федоринин с доводами банка не согласился. По его словам, долги появились в рамках внутригрупповых обязательств, которые не могли быть взысканы в судебном порядке. Он подчеркнул, что такие обязательства носили транзитный характер и не имели целью ухудшение финансового положения компании. Кроме того, на момент его работы «Роспечать» находилась в стабильном финансовом состоянии, а ухудшение экономических показателей началось позже, в 2017 году. Бывший руководитель также указал, что в ряде случаев попытки взыскания задолженности были бы экономически нецелесообразны, так как это потребовало бы значительных затрат без гарантии успеха.
Судебная практика до 2020 года зачастую поддерживала подобные доводы. До выхода обзора Верховного Суда РФ в январе того года суды редко включали требования, связанные с внутригрупповыми обязательствами, в реестр кредиторов. Взыскивать было сложнее. Сделки между аффилированными лицами могли быть признаны недобросовестными, если они заключались для вывода активов или создания фиктивной задолженности. Суд в своем решении сослался на обзор судебной практики.
После его публикации подходы изменились. Теперь требования аффилированных лиц подлежат субординации, когда очередность взыскания долгов понижается по отношению к независимым кредиторам. Также более тщательно стали анализировать экономическую целесообразность сделок. В таких условиях действия руководителей, допускающих бездействие по взысканию задолженностей, стали рассматриваться как потенциальное злоупотребление правом, и наоборот.
«Суд приходит к безусловному выводу о том, что отношения между АО „Роспечать“, АО „Ариа-АиФ“, „ПК „Экстра М“ носили исключительно внутри групповой характер. Денежные средства передавались от одного лица в группе другому, как и права требования, которые возникали в связи с передачей денежных средств. Такие обязательства, денежные транзакции и передача прав не касались независимых кредиторов и не совершались непосредственно за счет их имущества“, — счел суд первой инстанции.
«Роспечать» признана банкротом в мае 2020 года, а процедура наблюдения началась еще в октябре 2019 года. В рамках конкурсного производства компания распродавала активы, включая здание на улице Худякова, 10. Недвижимость ушла с молотка летом 2024 года за 158,5 млн рублей. Договор заключили с компанией «Строймаг», собственником которой является отец мажоритарного владельца «Магнитостроя» Олега Лакницкого, Владимир.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарий в пресс-службе банка «Траст». Ответ будет опубликован по мере поступления.
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