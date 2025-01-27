В Тюменской области в два раза выросла сумма взятки

Средний размер взятки достиг 345 тысяч рублей
В Тюменской области за год в два раза выросла средняя сумма взятки. При этом, количество коррупционных преступлений осталось на том же уровне. Об этом стало известно журналистам.
«По итогам 2024 года средняя сумма взятки в Тюменской области выросла более чем в два раза и составила 345 тысяч рублей. В 2023 году ее размер составлял 139 тысяч рублей», — сообщило издание «РБК Тюмень».
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области жители стали чаще идти на совершение преступлений экономической направленности. Наиболее популярным правонарушением стала коррупция.
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