Заявление в полицию на бывшего «смотрящего» за Артемовским (Свердловская область) Сергея Хитрика, которого обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии, написала «профессиональная мошенница». Об этом URA.RU заявила его супруга Мария в облсуде.
«На моего мужа написала заявление профессиональная мошенница. Это не преувеличение, которое я говорю, это факт. Мне уже начали писать те, кого она кинула. Я не буду делать из него (ее супруга — прим. ред.) белого и пушистого ангела, возможно, есть в чем-то его вина. Но по тем статьям, которые ему вменяют, — он не виновен. Именно по этой причине сейчас я буду снова настаивать, чтобы меня допустили до участия в судебном процессе в качестве защитника», — сказала Мария.
По ее словам, дело неоднозначное. «Посмотрите на характеристику осужденного. Возникнет большой вопрос. Потерпевший сейчас находится в [местах лишения свободы]. Странный факт, согласитесь», — заявила женщина.
Потерпевшего, о котором она говорит, зовут Данил Вельмякин. Сейчас он находится в ИК-10. И просил перенести процесс, потому что «морально не готов», а также жаловался на здоровье. В этом ему отказали.
Сам хотел, чтобы заседание прошло без журналистов. «Корреспондент в прошлый раз исказил все, [публикация] негативно сказалась на работе моей жены», — заявил подсудимый. «Насколько я помню, вы ранее говорили, что ваша жена нигде не работает», — ответил ему судья.
Хитрик был задержан прошлой зимой по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (был «смотрящим»), разбое и четырех эпизодах вымогательства. Ранее он был судим за вымогательство (2016-й), причинение тяжкого вреда (2022-й) и целому ряду других статей УК РФ (многие погашены).
Его имя связывают с криминальными событиями, которые происходили в Артемовском. Он — совладелец такси «Три пятерочки» и гендиректор компании «Экспресс». На первом суде — 14 января — он заявил, что «был „смотрящим“ за Артемовским до 2016 года».
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