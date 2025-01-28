Курганские власти отремонтируют поликлинику в подшефном Краснодоне

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Курганцы отремонтируют стоматологическую поликлинику в Краснодоне
Курганцы отремонтируют стоматологическую поликлинику в Краснодоне Фото:

Курганская область начнет капитальный ремонт городской стоматологической поликлиники и кабинета первичного осмотра, расположенных в городе Краснодоне. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской народной республики.

«В рамках проекта шефской помощи запланировано установить современное медицинское оборудование, провести ремонт в регистратуре, кабинете первичного осмотра и фойе, а также обновить входную группу», — сообщает telegram-канал властей Краснодона со ссылкой на курганский депстрой. Помощь позволит значительно улучшить условия для приема пациентов и работы персонала медучреждений на улице Красных Шахтеров.

Кроме того, в планы ремонтных работ входит капитальный ремонт крыш на четырех многоквартирных домах в Краснодоне и Молодогвардейске. Это обеспечит более комфортные условия проживания для местных жителей.

Проект шефской помощи в Курганской области, направленный на улучшение медицинской инфраструктуры, строительство в Краснодоне новых медицинских учреждений и приобретение современного оборудования на общую сумму свыше 320 млн рублей. Эти меры позволяют значительно повысить качество медицинского обслуживания и привлекают квалифицированные медицинские кадры в регион.

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Курганская область начнет капитальный ремонт городской стоматологической поликлиники и кабинета первичного осмотра, расположенных в городе Краснодоне. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской народной республики. «В рамках проекта шефской помощи запланировано установить современное медицинское оборудование, провести ремонт в регистратуре, кабинете первичного осмотра и фойе, а также обновить входную группу», — сообщает telegram-канал властей Краснодона со ссылкой на курганский депстрой. Помощь позволит значительно улучшить условия для приема пациентов и работы персонала медучреждений на улице Красных Шахтеров. Кроме того, в планы ремонтных работ входит капитальный ремонт крыш на четырех многоквартирных домах в Краснодоне и Молодогвардейске. Это обеспечит более комфортные условия проживания для местных жителей. Проект шефской помощи в Курганской области, направленный на улучшение медицинской инфраструктуры, строительство в Краснодоне новых медицинских учреждений и приобретение современного оборудования на общую сумму свыше 320 млн рублей. Эти меры позволяют значительно повысить качество медицинского обслуживания и привлекают квалифицированные медицинские кадры в регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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