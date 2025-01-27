27 января 2025

Челябинский губернатор потребовал ускорить сдачу досугового центра в Карабаше. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер поручил ускорить сроки сдачи культурного центра
Алексей Текслер поручил ускорить сроки сдачи культурного центра Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 января потребовал ускорить срок сдачи центра культурного развития в Карабаше. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«На вопрос Текслера о сроках сдачи объекта мэр Павел Титов ответил, что в мае. Текслер заявил, что сдать центр надо раньше, учитывая, что почти все работы завершены», — сообщил корреспондент агентства.

По информации Титова, в планах — охватить услугами центра 185 детей. Текслер поручил увеличить число детей, которые будут заниматься в центре.

В здании имеется многофункциональный зрительный зал на 197 посадочных мест, специализированные классы, танцевальный зал, кафе и помещение временных экспозиций. Из-за отсутствия сцены и зрительного зала городские мероприятия в настоящее время проводятся в кинозале ТРЦ «Медь».

Помимо центра культурного развития, Текслер в Карабаше посетит ряд социальных объектов. Также он проведет встречу с Титовым, ставшим мэром Карабаша 23 января.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 января потребовал ускорить срок сдачи центра культурного развития в Карабаше. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «На вопрос Текслера о сроках сдачи объекта мэр Павел Титов ответил, что в мае. Текслер заявил, что сдать центр надо раньше, учитывая, что почти все работы завершены», — сообщил корреспондент агентства. По информации Титова, в планах — охватить услугами центра 185 детей. Текслер поручил увеличить число детей, которые будут заниматься в центре. В здании имеется многофункциональный зрительный зал на 197 посадочных мест, специализированные классы, танцевальный зал, кафе и помещение временных экспозиций. Из-за отсутствия сцены и зрительного зала городские мероприятия в настоящее время проводятся в кинозале ТРЦ «Медь». Помимо центра культурного развития, Текслер в Карабаше посетит ряд социальных объектов. Также он проведет встречу с Титовым, ставшим мэром Карабаша 23 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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