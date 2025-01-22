Мэром челябинского города стал многодетный отец

Депутаты Карабаша 23 января выбрали нового мэра. Как сообщили в мэрии корреспонденту URA.RU, администрацию города возглавил Павел Титов.
«Депутаты сделали выбор в пользу Павла Титова. За него проголосовало 12 из 13 присутствововавших на заседании депутатов. Он наделен полномочиями главы на пять лет», — сообщили в мэрии.
Помимо Титова, на пост главы претендовали заместитель мэра по финансам и экономике Елена Шарлоимова и начальник отдела мэрии по имуществу и земельным отношениям Галина Коробова. Все трое ранее успешно прошли конкурс на соответствие их компетенций должности главы.
Титову 38 лет. Он родился в Мурманске, окончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики по специальности «государственное и муниципальное управление». Ранее он возглавлял «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области». В ноябре уволился с предыдущего места работы, принял участие в конкурсе на должность вице-мэра Карабаша и получил этот пост. Титов женат, у него четверо детей.
Место главы Карабаша освободилось после того, как 27 ноября написал заявление по собственному желанию экс-мэр Станислав Афанасенко. На следующий день местные депутаты приняли его отставку. Новым местом работы Афанасенко, по данным URA.RU, стала «Русская медная компания».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!