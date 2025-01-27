В Кургане простились с певцом Горлановым и его мамой

Жители Кургана в эти минуты приходят в Свято-Троицкий собор Кургана, где проходит прощание с семьей местного певца Николая Горланова. Информация о прощании разместили сотрудники управления культуры региона.
«Прощание с Николаем Горлановым состоится во вторник, 28.01.2025, в Свято-Троицком соборе с 12:00 до 13:00», — сообщает паблик управления в соцсети «ВКонтакте». Вокалист Курганской областной филармонии и его мама умерли с разницей в один день.
О скоропостижной смерти Горланова стало известно 24 января. Мужчина накануне участвовал в выездном концерте. По приезду домой ему стало плохо, спасти певца не удалось. Знакомые певца говорят о тромбоэмболии. В течение суток скончалась его мама. Соболезнования родным Горланова выразил артист Юрий Гальцев.
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