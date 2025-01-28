Из-за онкологии скончался главный строитель дирижаблей в РФ Александр Кирилин

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В возрасте 76 лет ушел из жизни главный строитель дирижаблей в России Кирилин
В возрасте 76 лет ушел из жизни главный строитель дирижаблей в России Кирилин Фото:

Ушел из жизни главный строитель дирижаблей в России, Александр Кирилин. Он скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, пишут telegram-каналы. На момент смерти Кирилину было 76 лет.

«Умер главный строитель дирижаблей в России Александр Кирилин», — сообщил Mash. Как стало известно, мужчина длительное время страдал от онкологии.

По информации telegram-канала, утром 27 января Кирилину стало плохо. От госпитализации он отказался. Уже вечером того же дня, россиянин скончался.

Кирилин был не только известным строителем дирижаблей, но и активным популяризатором этого вида транспорта. До начала специальной военной операции он предлагал проекты сверхтяжелых аэростатов для перевозки нефтеоборудования в Сибирь. Также под его руководством дирижабли стали использоваться для ретрансляции радиосигналов и наведения оружия в зоне конфликта.

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Ушел из жизни главный строитель дирижаблей в России, Александр Кирилин. Он скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, пишут telegram-каналы. На момент смерти Кирилину было 76 лет. «Умер главный строитель дирижаблей в России Александр Кирилин», — сообщил Mash. Как стало известно, мужчина длительное время страдал от онкологии. По информации telegram-канала, утром 27 января Кирилину стало плохо. От госпитализации он отказался. Уже вечером того же дня, россиянин скончался. Кирилин был не только известным строителем дирижаблей, но и активным популяризатором этого вида транспорта. До начала специальной военной операции он предлагал проекты сверхтяжелых аэростатов для перевозки нефтеоборудования в Сибирь. Также под его руководством дирижабли стали использоваться для ретрансляции радиосигналов и наведения оружия в зоне конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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