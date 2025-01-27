27 января 2025

В Златоусте рассмотрят дело о гибели пешехода из-за «дикого» трамвая

Водителей трамваев, обвиняемых в смерти пешехода в Златоусте, отдали под суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Неуправляемый трамвай колесил по улицам Златоуста
Неуправляемый трамвай колесил по улицам Златоуста Фото:

Прокуратура Златоуста (Челябинская область) направила в городской суд уголовное дело по факту смерти женщины из-за «дикого» трамвая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, на скамье подсудимых оказались два водителя общественного транспорта.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя трамвая и водителя маневрового движения МУП „Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа“. Они обвиняются по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Когда трамвай «Татра» вышел из строя, его водитель отключил аккумулятор, который питал тормозную систему и стал дожидаться буксировки. Во время перевозки неисправного трамвая сцепка разорвалась, и он стал неконтролируемо разгоняться. На остановке «Парк Крылатко г.Златоуст» он врезался в другой состав, который, в свою очередь, наехал на пешехода-женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

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Прокуратура Златоуста (Челябинская область) направила в городской суд уголовное дело по факту смерти женщины из-за «дикого» трамвая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, на скамье подсудимых оказались два водителя общественного транспорта. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя трамвая и водителя маневрового движения МУП „Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа“. Они обвиняются по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в июле 2024 года. Когда трамвай «Татра» вышел из строя, его водитель отключил аккумулятор, который питал тормозную систему и стал дожидаться буксировки. Во время перевозки неисправного трамвая сцепка разорвалась, и он стал неконтролируемо разгоняться. На остановке «Парк Крылатко г.Златоуст» он врезался в другой состав, который, в свою очередь, наехал на пешехода-женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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