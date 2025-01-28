Челябинский губернатор Текслер развеял стереотипы о Карабаше

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер заявил, что Карабаш становится одним из лучших городов в стране
Алексей Текслер заявил, что Карабаш становится одним из лучших городов в стране Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что представление о Карабаше как о городе с плохой экологией. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места событий.

«Город стал чище, и еще пять лет назад мы помним, какие были стереотипы о Карабаше с точки зрения экологии. Сегодня это не так, снег здесь белый и, собственно, экологическая ситуация существенным образом поменялась. Я уверен, что мы будем гордиться Карабашом как одним из лучших малых городов нашей страны», — заявил Текслер.

Улучшение ситуации в Карабаше Текслер связал с инфраструктурными проектами, которые реализует градообразующее предприятие «Карабашмедь». В городе строится жилье и досуговый центр, построен бассейн, планируются новые объекты в сфере здравоохранения и восстановление полноценной работы местного колледжа. Готовится проект капремонта городской плотины. Планы развития города реализуются в тесном сотрудничестве с градообразующим предприятием.

Текслер приехал в Карабаш 28 января. Он посетил ряд соцобъектов и встретился с новым мэром Карабаша Павлом Титовым.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что представление о Карабаше как о городе с плохой экологией. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места событий. «Город стал чище, и еще пять лет назад мы помним, какие были стереотипы о Карабаше с точки зрения экологии. Сегодня это не так, снег здесь белый и, собственно, экологическая ситуация существенным образом поменялась. Я уверен, что мы будем гордиться Карабашом как одним из лучших малых городов нашей страны», — заявил Текслер. Улучшение ситуации в Карабаше Текслер связал с инфраструктурными проектами, которые реализует градообразующее предприятие «Карабашмедь». В городе строится жилье и досуговый центр, построен бассейн, планируются новые объекты в сфере здравоохранения и восстановление полноценной работы местного колледжа. Готовится проект капремонта городской плотины. Планы развития города реализуются в тесном сотрудничестве с градообразующим предприятием. Текслер приехал в Карабаш 28 января. Он посетил ряд соцобъектов и встретился с новым мэром Карабаша Павлом Титовым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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