«Заживем на широкую ногу»: объявлена дата выхода 3-го сезона шоу «Ждули»

Телеканал «Ю» заявил о скором выходе на экраны третьего сезона реалити-шоу «Ждули». Рассказываем, о чем оно и когда можно будет увидеть в эфире первую серию нового сезона.
О чем шоу «Ждули»
Премьера шоу «Ждули» прошла в конце февраля 2023 года. Перед зрителями телеканала «Ю» предстали женщины, которые ждут своих возлюбленных из мест лишения свободы.
Ждулями называют как тех, кто решил дождаться из заключения супруга, получившего срок, так и девушек, познакомившихся с мужчинами в период, когда те уже отбывали наказание. Все участницы первого сезона относились ко второй категории. Кто-то из них познакомился с заключенным в соцсетях, другим пообщаться с таким мужчиной рекомендовали знакомые, третьи до заключения были знакомы, но близко не общались с будущим возлюбленным.
Создатели шоу стараются максимально полно показать историю отношений пар: герои рассказывают о прошлой жизни, истории своего знакомства, отношении родственников к их выбору пары, трудностях отношений на расстоянии, поездках на свидания. Часть участников во время шоу решали узаконить отношения — в таких выпусках зрители видели свадьбы в колонии и процесс подготовки к ним.
Не все истории пар, участвовавших в съемках, заканчивались благополучно. Некоторые выпуски завершались расставанием возлюбленных, либо решением мужчины и женщины взять паузу перед принятием важного решения.
В первом сезоне «Ждуль» показали шесть серий, а во втором — восемь. Шоу стало очень популярным. В комментариях к выпускам часть зрителей осуждает женщин за их выбор, а кто-то благодарит создателей программы за жизненное шоу.
Когда выходит второй сезон «Ждуль»
21 января телеканал «Ю» анонсировал выход третьего сезона реалити-шоу «Ждули». Любителям реалити-шоу нужно занять места у экранов в 18:00 25 февраля. Сколько серий будет в этом сезоне пока не известно.
Что известно о сюжете и героинях третьего сезона «Ждуль»
Телеканал опубликовал трейлер к новому сезону, в котором показал его участниц и сделал намеки на обстоятельства некоторых историй. «Зачем тебе его ждать?», — спрашивает во время прогулки героиню нового сезона ее спутница. «Ну он же хороший человек», — отвечает та.
Другую участницу шоу от продолжения отношений с заключенным пытается отговорить дочь. «Мам, он в тюрьме. Он воспользуется тобой и бросит», — говорит она.
Не обошлось в трейлере и без обещаний золотых гор со стороны сидящего в колонии кавалера. «Заживем на широкую ногу, все будет четко», — обещает он своей избраннице.
На опубликованных кадрах участницы нового сезона выглядят опечаленными. «Эти невесты грустные, потому что устали ждать», — объясняет голос за кадром.
В комментариях под анонсами шоу его поклонники радуются скорому старту нового сезона:
«Они просто хотят немного любви, а эти умеют лить в уши… За годы отсидки научились петь»,
«Ура, реалити о сломанных жизнью женщинах, которых одновременно очень жаль и одновременно очень нет»,
«Я в нулевых годах тоже была ждулей, вышла там замуж ребенок родился, развелись. Они никогда работать не будут и главой семьи тоже. Я бы их всех отговорила»,
«Девочки, ну ждули разные бывают! Мы с мужем давно в браке, 4 детей. Супруга посадили, тоже ждуля теперь».
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